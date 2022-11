Tom Aneti: Malo bi se stisnil s tabo

Da je odnos med Aneto in Tomom več kot samo prijateljski, je komentiralo več tekmovalcev. Po selitvi v hišo je denimo Karin izjavila, da bi Aneta rada spala s Tomom, Manja pa je že pred tem posumila, da imata skrivno razmerje, kar je tekmovalec sicer zanikal.

Aneta je priznala, da se ji Tom zdi prijeten fant in da se je nanj tudi navezala. Zatrdila pa je, da ni zaljubljena vanj: " Kaj naj počnem s toliko mlajšim fantom? " A je tudi dodala: " Ko sva skupaj spala, že ob samem dotiku, ko sem mu vrnila objem, ali kar koli, je bil Tom trd. Kot da bi se me bal. Kaj naj sploh razmišljam o kakršni koli drugi stvari? "

Aneta in Tom med pogovorom 'na štiri oči'.

Odnos pa očitno bega tudi Aneto in Toma, kajti tekmovalca sta se umaknila na samo, da bi se o tem pogovorila. Aneta je očitala Tomu: "A veš, kako se ti obnašaš? Pet minut si mucek, pet minut si pa tiger. In jaz sploh ne vem, kaj ti hočeš, kaj ti misliš." Tom pa se je zagovarjal, češ da sta v kočljivi situaciji, malo kasneje pa ji je zašepetal: "Malo bi se stisnil s tabo." Ko ga je Aneta vprašala, ali jo pogreša, in ga hkrati spomnila na punce, ki jih je imel na posestvu, pa ji je povedal, da bi se o tem pogovarjal zvečer.

Kmetija bo na sporedu znova v ponedeljek ob 20. uri na POP TV.