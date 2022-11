Tom glava družine, Maja prvi grešni kozel

Andrea je za glavo družine imenovala Toma, s katerim se je najbolj povezala. Tekmovalec je za prvega grešnega kozla izbral Majo, ki jo čaka dvoboj v areni. Do takrat mora živeti v hlevu in ne sme prestopiti praga hiše.

Andrea za glavo družine imenuje Toma Tekmovalci so se po združitvi še privajali na nove okoliščine, med drugim na obilico dela, ki ga je sicer vsak dan opravila Andrea. Kmalu je prispelo sporočilo izpadle tekmovalke. Ivanu je svetovala, naj ne zaupa vsakomur. Maji je povedala, da ni slaba oseba, da pa si je s taktiziranjem nabrala ogromno zamer. Aneti je sporočila, da ni ljubosumna nanjo, da pa ji je zamerila, ker je napadla Toma. Slednjemu je povedala, da se je z njim najbolj povezala in da je srečna, ker ga je spoznala. Izbrala ga je tudi za glavo družine: "Čas je, da dokažeš, koliko si pravzaprav močen in bori se do konca." Tomu se je zdelo, da je pred njim težka naloga, saj bo vodil dve družini, ki sta se ves čas borili druga proti drugi, sedaj pa morajo sodelovati: "Upam, da mi jih bo uspelo povezati in da bomo šli pozitivno naprej."

icon-expand Glava Tom in njegova nova družinica. FOTO: POP TV

Zametek novega zavezništva? Maja je sporočilo, da mora izbrati grešnega kozla, predala Tomu. Ta ji je povedal, da lahko imenuje njo, če bo tako želela. Zavedal se je, da njegova sotekmovalka nima veliko podpore in da ji v tej vlogi ne bo težko. Maja je v njunem dogovoru videla zametek novega zavezništva. 'Tako kot mami doma tebi pospravi' Gospodarica Nada je med drugim prišla preverit, ali je družina pospravila hlev in hišo. S hlevom je bila dokaj zadovoljna, tekmovalci pa niso do konca pospravili drv. Sicer so medtem hiteli s pospravljanjem hiše, a bodo morali delo opraviti temeljiteje, kar bo del tedenske naloge. Nada Tomu: "Pospraviti, počistiti, tako kot mami doma tebi pospravi." Poleg tega morajo skuhati pet jedi iz sestavin, pridelanih na kmetiji. Tretji del naloge pa je bila postavitev delavnice, v katero bo družina pospravila orodje. Tom je bil prepričan, da z nalogo ne bodo imeli težav, enakega mnenja je bil tudi Ivan.

icon-expand Navihana Nada Tomu: "Pospraviti, počistiti, tako kot mami doma tebi pospravi." FOTO: POP TV

Maja je prvi grešni kozel Družino je s svojim prihodom presenetila Natalija. Izvedeli so, da prvega dvobojevalca ne bodo izbirali kot doslej. Natalija: "V vsaki družini obstaja nekdo, na katerega se lahko zvali krivda za vse slabo ... In ta oseba je grešni kozel." Družina bo vsak teden izbrala dva grešna kozla, ki ne bosta smela prestopiti praga hiše, obenem pa se bosta pomerila v areni. Zmagovalec se bo preselil v gozd in bo imel imuniteto, poraženec pa bo postal prvi dvobojevalec. Prvega grešnega kozla je izbral Tom in to je bila Maja. Preseliti se je morala v hlev, kjer je morala počakati do dvoboja.

Aneta: To ni pošteno Aneta se je odločila pogovoriti z Majo, ki je priznala, da je našla pismo v zvezi z izborom grešnega kozla. Aneta ji je povedala, da bi ga morala prebrati vsem, Maja pa je bila mnenja, da bi to moral storiti Tom. Aneta: "To ni pošteno, kar delate vsi skupaj. To vas bo pokopalo." Aneta je sklenila, da bi pismo moral res prebrati Tom, Maja pa se ga sploh ne bi smela dotikati. Poleg tega ji ni bilo prav, ker je Danijela pred njo izvedela za pismo. Aneta: "Komu naj zaupam? Kdo zaupa meni?"

icon-expand Maja je prvi grešni kozel na posestvu. FOTO: POP TV