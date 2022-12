Tom je dočakal nagrado za dušo

Toma so s svojim obiskom razveselili mama Barbara Prepar , brat Nik Prepar Zupan , oče Viljem Zupan in prijatelja Aleksander in Anže .

Tom: " Ne morem verjeti, da so vsi prišli, pa dva kolega, ki sem ju komaj čakal ... Prav manjkali so mi. Lepo bi bilo, če bi kar do konca tu ostali. " Komaj je čakal tudi, da jim razkaže posestvo, pred tem pa je pogledal, kakšne dobrote so mu prinesli.

Tudi Tomovi gostje niso odšli praznih rok, tekmovalec jim je podaril marmelade, ajvar in kumarice, ki so jih pripravili v okviru ene izmed tedenskih nalog. Tom: "Mislim, da je mami zelo ponosna name, ko je videla, kaj smo sploh naredili tukaj na kmetiji." In zdelo se mu je super, da ga je družina obiskala tik pred finalom: "To me je še dodatno motiviralo, da se maksimalno borim v dvoboju, in to bom tudi naredil."