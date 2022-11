Tom je grešni kozel, Jan nasmeji sotekmovalce

Danijela se je poigrala s člani družine, ki so jo v prejšnjem tednu izbrali za drugo dvobojevalko. Na koncu je za grešnega kozla izbrala Toma, ki se je moral preseliti v hlev. Tedensko nalogo pa je s svojo delovno vnemo popestril Jan.

Denisovo slovo od tekmovalcev Družina si je ogledala sporočilo Denisa Kunšteka, ki je tekmovanje končal brez boja, potem ko je prekršil pravilo. Pojasnil je, da je njegovi odločitvi botroval psihični teror, ki ga je doživel v šotoru, pa tudi fizični in psihični napor, ter padec imunskega sistema. Veselil se je srečanja z očetom, upal pa je, da bo ohranil dobre odnose s tekmovalci. Znova se je opravičil in razkril delčke svoje žalostne življenjske zgodbe.

icon-expand Družina med ogledom Denisovega sporočila. FOTO: POP TV

Aljaž premišljuje o umazani igri Maja se je počutila osamljeno, lažje ji je bilo samo zaradi Danijele. Slednja bi kot glava družine ta dan morala izbrati grešnega kozla in po pogovoru s Karin se je namesto k Aneti začela nagibati k Tomu. Aljaž pa je bil še vedno odločen, da se znebi Maje, in domislil se je druge poti. Aljaž: "Tako da lahko kvečjemu poskusimo malo z umazano igro, malo na psiho pritisniti, pa da si bo sama želela domov tako kot Denis."

Težka naloga Gospodarica Nada je napovedala, da bo družina morala krepko pljuniti v roke, saj prihaja zima. Podreti oziroma razstaviti bodo morali spodnji kozjak, z materialom pa zapreti sprednji del hleva. Zapreti bodo morali tudi polovico terase in narediti shrambo z vrati in policami. Nada: "Če danes takoj pljunejo v roke, ne bi smelo biti nobenega problema." A to še ni bilo vse, tekmovalci bodo morali poleg tega drva iz skladovnice pri hlevu premakniti k hiši in poskrbeti za nadstrešek.

icon-expand Jan je nasmejal sotekmovalce. FOTO: POP TV

Maja se je takoj lotila dela, ker se ni počutila dobro v družini. Aljaž in Ivan pa sta jo imela v zobeh. Aljaž: "Ženska niti mašince ne zna v rokah držati." Nato pa so se tudi ostali lotili podiranja kozjaka in ta del naloge tudi hitro dokončali. Jan pa si je zadal podvig, da bo v najkrajšem možnem času prestavil skladovnico, s tem pa nasmejal sotekmovalce.

Danijela si privošči družino Danijela se je odločila, da se bo poigrala s člani družine, ki so jo v prejšnjem tednu določili za drugo dvobojevalko. Maja ji je nasedla, nato pa si je lahko oddahnila. Manja se je Danijeli zahvalila, češ da si je že nekaj dni želela domov, a ji je odleglo, ko je izvedela, da se šali. Aneti pa je Danijela povedala, da bo za grešnega kozla dala Aljaža.

icon-expand Grešni kozel Tom. FOTO: POP TV

Tom je pravi grešni kozel Zvečer je Danijela naznanila družini, da je za grešnega kozla izbrala najmočnejšega tekmovalca na posestvu. Aljaž: "Potem lahko kar vstanem?" Danijela: "Ja, Aljaž, ti si meni največja konkrenca tule na kmetiji. Spreten si, močen si ..." Karin je bila že vsa jezna na Danijelo, ker ji tega ni povedala, ta pa je nadaljevala: "Ampak ne še danes." Razkrila je, da je grešni kozel Tom. Danijela: "Jaz sem rekla, da bom vrnila vsak nož, ki so mi ga zarili v hrbet, in to je samo delček." Računala je, da bo s tem razbila četverico in njihove taktike. Ni pa vedela, da je to voda na mlin Karin in Aljažu.