Tom je še vedno samski, išče prav posebno dekle

Toma Zupana se je po odhodu Damijana Forjaniča s posestva oprijel sloves drugega Casanove na posestvu. Tako sta z Manjo Šernek v sobi glave družine in skrita pod odejo burila domišljijo sotekmovalcev in gledalcev, nakar je prav Manja posumila, da ima Tom skrivno razmerje z Aneto Andollini . Tom: "Na temo Manjinih obtožb glede razmerja z Aneto nimam prav veliko odgovorov. Z Aneto sva dobra prijatelja, pa tudi z Manjo, in zagotovo nimava nobenega razmerja. Težko pa presodim, kako in na podlagi kakšnih pogovorov ali opažanj je Manja prišla do tega zaključka."

Postavni Tom pa je že pred tem padel v oči Andrei Libič, a tudi iz te moke ne bo kruha. 23-letnik je potrdil, da je še vedno samski. Ni še namreč našel dekleta, ki bi ga resnično pritegnilo. Tom: "Punca mora dobro izgledati, bolj kot to pa se moram z njo zabavati in se imeti lepše, kot ko sem sam. Imeti mora dobro energijo." In še dodaja: "Všeč so mi dekleta, ki so ambiciozna in razgledana na področju, ki so si ga izbrala. Da lahko debata teče tudi o resnih temah in ne samo o tračih, cunjah, novi frizuri in nohtih. Tako kombinacijo pa sem opazil, da je precej težko najti."