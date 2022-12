Tom je tretji finalist sezone, Ivan se bo za zadnje mesto pomeril z Janom

Danijela se je počutila zelo dobro kot edina ženska finalistka. Bila je ponosna, ker je prišla tako daleč, pa tudi optimistična. Povedala je, da ji diši po zmagi, borila pa bi se rada s Tomom ali Janom . Danijela: " S tem želim dati tudi spodbudo ostalim, da nismo ženske samo za v kuhinjo, da smo zmožne veliko več. " Aljaž pa ni bil tako dobre volje. Tako dolgo je čakal, da se izkaže v vlogi glave družine, njegove načrte pa je kvarilo vreme. V dežju je sam prekopaval vrt, medtem ko sta Jan in Ivan debatirala, da " tale bo pa težka ". Ivan je dodal, da tik pred finalnim tednom preveč tvegajo, saj so že vsi prehlajeni.

Pokop bojne sekire

Danijela je spomnila na zadnjo Manjino željo, in sicer, da bi se maščevala Ivanu. Ocenila je, da je zadnji čas, da se bojna sekira med njima zakoplje. S Tomom sta uprizorila pokop, ko je Ivan izvedel za to, pa je povedal, da mu je popolnoma vseeno za to. A je vseeno šel pogledat sporočilo in se še malce jezil, Tom pa je imel zelo slab občutek glede njega, kajti Manja se vrača kot porotnica.

Manjino sporočilo družini

Družina je dočakala Manjino sporočilo. Manja: "Večina vas je zagotovo srečna, da ste se mene rešili. Nekako vzajemno čustvo, bi rekla." Aljažu je povedala, da je inteligenten, da je car in da ji je zelo pri srcu. Njegova avtoritativnost mu bo prišla še kako prav v življenju, žal pa zna pokazati tudi svojo kruto stran. Tom jo je negativno presenetil, spomnila ga je na njegovo zadnjo odločitev, zaradi katere je podvomila v njegovo inteligenco. Ivanu se je zahvalila za vse, kar jo je naučil na začetku njunega složnega sodelovanja, naučil pa jo je tudi, kako mora ravnati s toksičnimi moškimi. Očitala mu je še, da je obrnil hrbet njej in vsem članom svoje prvotne družine. Janu je sporočila, da je car, da je pameten, da zmore in zna. Verjela je, da mu bo uspelo priti do konca. Danijeli je povedala, da si zasluži finale in da ima lahko letošnja Kmetija žensko zmagovalko. Manja: "In to si lahko ti. Točno ti, Neli." Svoje sporočilo je zaključila s tem, da jo čaka še ena naloga, a se je posnetek končal.