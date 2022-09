Tom si pribori mesto v hiši, Ivan se vrne v povsem razklano družino

Tom je dobro izkoristil priložnost, ki se mu je ponudila, in z zmago proti Janu prišel na posestvo. Ivan se je po zmagi proti Karin vrnil v hlev, kjer pa so odnosi katastrofalni. Člani družine namreč sploh ne komunicirajo z Andreo in nočejo delati.

Maja in Aneta se ujameta Aneta in Maja sta nadaljevali s pogovorom, med katerim sta druga o drugi ustvarili pozitivno mnenje. Aneta je Maji zaupala, da se je njen brat Nik zelo spremenil in da je dobil krila. Samo en njegov stavek je bil dovolj, da je prekinila stike z njim. Aneta: "Ni se mi zdelo pošteno od njega po vsem, kar sva doživela in kar sem naredila za njega." Maja je bila razumevajoča in z Aneto sta se za konec objeli. Maja si je isti večer ogledala sporočilo svojih najdražjih. Maja: "Za to se je vredno boriti. Seveda grem do konca za njih in za sebe."

Jan se jezi zaradi grobe budnice Andrea se je to jutro počutila bolje, a ni bilo več časa za počitek. Ugotovila je, da družina ni naredila skoraj nič. Bila je zelo razočarana, sledil pa je še večji šok. Na posestvo se je pripeljala gospodarica Nada: "Po tem, kar se je zgodilo prejšnji teden, jim ne morem čisto zaupati. Čas je za budnico." Andrea je grobo zbudila družino, kar je silno razjezilo Jana, ki bi si želel lepše budnice. Člani družine so tako počasi hodili do ograje, da je bilo Andreo sram. To je zmotilo tudi gospodarico, ki ni pričakovala veliko od njihove peči. Ko je preverila stanje, je bila brez besed. Andrea je omenila slabo organizacijo, kar je razjezilo še Majo. Tekmovalka je namreč prevzela njeno vlogo, potem pa je bila deležna kritik. Razkrila je še, da gre Ivan v dvoboj, zato ne bo delal. Maja: "Ostali pa tako ali tako nimajo pojma." Ivan se je pred Nado pritožil nad budnico in zagrozil, da bosta naslednjič Andrea in deska leteli s posestva. Gospodarica pa je bila na Andrejini strani: "Jaz jim ne bi samo po vratih tolkla, da bi vstali." Dodala je, da na kmetiji ni časa za kreganje. Nada: "Ko je treba delo opraviti, ga je treba opraviti. V slogi je moč." Gospodarica pa je bila navdušena nad tem, kar je videla pri drugi družini.

icon-expand Janu je groba budnica dvignila pokrov. FOTO: POP TV

Razkol v Andrejini družini Andrea je sklicala sestanek, pred katerim jo je Jan spomnil na jajca, ki jih je dala drugi družini, oni pa so bili lačni. Ker niso dobili nič na mizo, tudi Ivan ni želel sodelovati. Jan je glavi očital, da jim je glede menjave jajc za pižamo lagala v obraz. Ko je Andrea povedala, naj gredo od mize tisti, ki se jim ne da delati, je prvi vstal Peter, sledila mu je Maja, nato še Vladislav. Ko je Janu naročila, naj spi drugje, saj jo to zjutraj ovira pri delu, je ta povedal, da je ne bo upošteval. Andrea: "In malo bolj zrelo se obnašaj." Družino je kmalu zatem razjezila še s tem, ker je sama zajtrkovala, oni pa so se morali znajti po svoje. Ivan je denimo moral s praznim želodcem v dvoboj.

Tom si pribori mesto v družini Jan je na dvoboj pozval Toma, Ivan je izbral Karin. Najprej sta se v igri Stonoga pomerila Jan in Tom. Samo s stopali sta morala iz košare vzeti palice in jih po velikosti zložiti v luknje v deski, pri tem pa sta morala ves čas sedeti. Dvobojevalca sta bila precej izenačena in le za las je uspelo zmagati Tomu. Izzivalec je tako postal član Danijeline družine in prvi dvobojevalec. Glava družine je bila vesela prihoda spočitega člana, ki bo lahko poprijel za delo. Jožica pa se mu je oddolžila za svojo nesramnost dan pred tem, namazala ga je s kremo za sončenje in še malo zmasirala.

icon-expand Tom je postal član družine. FOTO: POP TV

Ivan premaga Karin Ivan in Karin sta se nato v isti igri pomerila za mesto v hlevu. Tudi onadva sta bila izenačena, nakar je povedel Ivan, ki je postal zmagovalec dvoboja. Tako se je lahko vrnil v hlev, obdržal pa je mesto prvega dvobojevalca. Družina je bila z izjemo Andree vesela, da se je vrnil. Glava družine pa je povedala, da nima več energije za svoje člane in da naj delajo, kar želijo.

Dninarja Aneta in Aleš Aneta se je kot dninarka preizkusila še v Danijelini družini, Aleš pa je sprejel vabilo na dnino v hlevu. Obljubil je, da bo Andrejini družini pomagal po svojih najboljših močeh. Po njegovem prihodu so se šele začeli kazati prvi rezultati, a je izzivalec ocenil, da se bodo morali zelo potruditi, da jim bo uspelo.

icon-expand Monika je prestala težke življenjske preizkušnje. FOTO: POP TV

Moniko je strah zapuščenosti Aneta se je ob prihodu v hišo posvetila Moniki. Damijan jo je namreč povprašal po občutkih glede tega, ali ima resne namene z njim ali je samo igrala. Aneta je povedala, da lahko izvede energetsko branje, in ugotovila je, da ima Monika strah pred zapuščenostjo. Monika je potrdila, da jo je mama res zapustila, ko je bila stara leto in pol. Monika: "Saj v bistvu sem bila vedno zapuščena, in s strani mame, s strani fanta. Pač od tistih, ki ti največ pomenijo ... Lani mi je oče umrl." Pojasnila je, da je tudi brez mame imela lepo otroštvo, to pa po zaslugi očeta in starih staršev. Bolj jo je prizadela očetova smrt, kajti pred tem nekaj časa nista bila povezana. Monika: "Ko sem ga končno dobila nazaj, se je zgodila prometna nesreča. Grozno ga pogrešam. Dejansko mi je bil vse, edini, ki sem ga imela."