Tom: To, kar daješ od sebe, se ti v življenju vrača

Da, po samem zaključku finala res nisem bil ravno evforičen. Po prespani noči ali dveh pa je za menoj prišlo zadovoljstvo in ponos, da sem uspel zdržati vse pritiske, vzpone in padce in na koncu zmagati.

Da, finalni teden je bil zame res pester, a kljub temu eden najbolj zanimivih. Ker sem športnik, mi sami dvoboji in delo niso delali težav, pravzaprav sem komaj čakal areno, da pokažem, česa sem sposoben. Res je, Danijela je bila, mislim, da najmočnejša nasprotnica ženskega spola v Kmetiji, na koncu bi z malo več sreče lahko še zmagala. Sam nisem dvomil v svojo zmago in sem bil skoncentriran samo na poligon, tako da sem šele na koncu ugotovil, kako izenačena sva bila.

Po vrnitvi domov so za trenutek ostali brez besed. Ko so pa so spoznali, da sem res zmagal, pa so mi seveda vsi iskreno čestitali. Kasneje so za zmago izvedeli še prijatelji in upam, da niso njihovih krikov takrat slišali vsi sosedje (smeh).

Tako kot finalni dvoboj sem tudi superfinalni dvoboj komaj čakal. Imel sem kanček pozitivne treme, a sem vedel, da sem boljši od Aljaža. Ko sem s prednostjo prišel že v bazen, sem imel v glavi samo tisti dvoboj izpred treh let. Vedel sem, da se bo tu dvoboj lomil, in če tokrat sreča ne bi bila na moji strani, bi Aljaž zmagal. Seveda v tako pomembni areni ne smeš popuščati, tudi če imaš veliko prednost. Zato sem ves čas ostal skoncentriran na dvoboj in dajal vse od sebe v vsaki fazi dvoboja.

Na navijače na tribuni nisem bil prav pozoren. Vesel sem bil, da so člani družine navijali tudi zame, a iskreno so me bolj podžgali navijači Aljaža. Sam sem tak, da me bolj podžgejo tisti, ki dvomijo vame ali navijajo proti meni.

Z Andreo sta imela maratonske pogovore in razčiščevanja še eno uro pred areno. A kot nam je zaupala, ne ostajata v stikih. Kaj pa bi sporočil tekmovalki, ki ti je najbolj zvesto stala ob strani vse do zmagoslavnega konca?

Andrei sem hvaležen, da me je podpirala skozi celotno Kmetijo. Je pa res, da ne ostajava v stikih. Na kmetiji sem mislil, da so najina stališča jasna in da sva samo prijatelja, ko pa sem gledal oddaje, pa sem videl, da z njene strani to ne velja, oziroma je bilo videti, da pričakuje precej več. Mislim, da je bolje, da sem se odmaknil, saj so najini pogledi drug na drugega zelo različni. Prav tako me je precej razočarala izjava oz. izjave, ki jih je imela, da naj bi se med nama nekaj pletlo.

V zadnji oddaji Kmetije smo lahko videli tudi, kaj ti sporočajo sotekmovalci. Veliko izjav se je nanašalo na tvoje odnose z dekleti. Kako bi pokomentiral te njihove izjave?

Verjamem, da se je o meni morala razviti neka zgodba. Mislim, da so tekmovalci ta zaključek naredili po prikazu mojega videa, ki so ga pripravili v produkciji Kmetije v finalnem tednu. V videu so bile predstavljene samo moje težave s puncami, do katerih pa mislim, da je bilo precej razvidno, da nisem imel preveč interesa. Je pa res, da so bili to najbolj zanimivi izseki o meni in odlična zgodba, čeprav mislim, da sem na kmetiji pokazal precej več kot to.

Tekmovalci so se med samim tekmovanjem večkrat obregnili ob tvojo molčečnost in to, da nisi želel do onemoglosti debatirati in taktizirati. Tudi Danijela je omenila, da se ti ne bi mogla odpreti. Bi lahko ob tem spomnila na dejstvo, da smo si ljudje različni in da se z vsemi preprosto ne moremo ujeti?

Moja molčečnost, mislim, da temelji na tem, da nerad govorim neumnosti oziroma pametujem o stvareh, ki jih ne poznam. Vsi so velikokrat podajali mnenja o ljudeh na podlagi svojega instinkta in niso pogledali širše. Delali so zaključke o osebah samo na podlagi enega dejanja ali izjave. Sam osebno ne delam zaključkov, ko v nekaj nisem prepričan, zato raje premislim o zadevi in izjavim nekaj, za kar vem, da drži. Prav tako nisem želel taktizirati dolgoročno, saj je bilo meni najbolj pomembno, kako bom prišel v naslednji teden. Verjamem, da se Danijela meni ne bi mogla odpreti. Na kmetiji se tudi sam nisem odprl nobeni osebi in tudi nisem pričakoval oz. si želel, da se kdo odpre meni. Res je, mislim, da vaša teza popolnoma drži. Ljudje smo si različni!