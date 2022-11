Tom v areni premagal Andreo

Andrea je morala po najboljši noči na posestvu skupaj s Tomom v areno, kjer pa je zaključila svojo pot v tekmovanju. Družini sta po novem združeni in vsi tekmovalci so zaživeli pod isto streho, a to ne bo dolgo trajalo.

Kmetija za Andreo polna nepozabnih izkušenj

Manja je želela odnesti zajtrk Tomu in Andrei, na katero je ves čas mislila. Dvobojevalca sta se ji zdela srečna in zadovoljna, še posebej Andrea je imela po Manjinem mnenju več kot očiten nasmešek na obrazu. Andrea je na vprašanje, kakšna je bila noč v kajži, povedala: "Najboljša noč v mojem življenju. Verjetno sem še posebej dobro spala, ker je bil Tom zraven." Povedala je, da je na posestvu doživela veliko nepozabnih izkušenj, spoznala je simpatične osebe in je bila pred areno povsem mirna.

icon-expand Tekmovalci ob napovedani združitvi FOTO: POP TV

Boja družin je konec Tokrat so v areno prišli člani obeh družin, ki so obujali spomine na prehojeno pot. Natalija: "Pot vsakega izmed vas je bila težka in prav vsi si lahko čestitate, da ste uspeli priti tako daleč." Nakar je naznanila, da je boja družin konec: "Čas je, da se združite." A v novi družini ni bilo prostora za vse in čas je bil za dvoboj. Tom do prve zmage Tom in Andrea bi se morala pomeriti v vseh treh vrstah dvoboja. Natalija: "Tisti, ki prvi zabeleži dve zmagi, bo zmagovalec arene in ostaja na posestvu." Tom je kot drugi dvobojevalec izbral zaporedje iger, odločil se je za moč, spretnost in znanje. Najprej sta se pomerila v igri Samokolnica, v kateri sta morala za začetek iz šestih lesenih delov sestaviti samokolnico. Tom jo je uspel sestaviti prvi, nakar je začel voziti lesene štore različnih velikosti, iz katerih je sestavil stopnice do podesta s tremi škripci. Andrei je pri tem pripadala prednost, in sicer je bil največji štor že na svojem mestu. Toda imela je težave s sestavljanjem samokolnice, ko ji je uspelo, pa se je Tom že povzpel po stopnicah in s tremi škripci za konec dvignil vsa tri vedra.

icon-expand Andreino slovo od Toma FOTO: POP TV

Tom zmagovalec arene, Andrea se je poslovila Dvobojevalca sta se nato pomerila v spretnosti v igri Veliki labirint. Najprej sta morala odplesti kito, da bi prišla do ključa. Andrea je bila pri tem bolj uspešna, s ključem je prva odklenila skrinjo s kroglo, ki jo je postavila na sredino pokončnega labirinta. Tom se je medtem dokopal do ključa in krogle ter nadoknadil zamujeno, kroglo je s pomočjo vrvi prvi pripeljal v košaro na dnu labirinta. Z dvema zmagama je postal zmagovalec arene. Andrea je povedala, da bo pogrešala njega in Manjo, njena naloga pa je bila izbrati novo glavo družine. Tokrat je lahko izbirala med vsemi tekmovalci.

Nada krega tekmovalce Gospodarica Nada je ob novem začetku prišla pozdravit tekmovalce, jih je pa tudi kregala. Medtem ko so bili v areni, je namreč prišla v hišo in našla strašen nered. Nada: "Skoraj bi me kap. Katastrofa." Kasneje je še dodala: "A jih ni nič sram? Tukaj se vidi, da jim doma mamice čistijo." Napovedala je, da bosta hiša in hlev kot iz škatlice. Nada: "Družini bo še trda predla, ampak od mene ni več milosti."

icon-expand Utrinek z veselice FOTO: POP TV

Razgiban večer Družini sta se takoj lotili dela, kasneje pa so se na veselici gostili, plesali in peli. Aljaž se je edini spomnil, da je treba poskrbeti za živali. Aljaž: "Vsi bi raje pili, jedli in spali. Če bo šlo tako naprej, se bo tale kmetija sesula." Za kitaro je medtem prijel tudi Denis, Maja pa se je pritoževala, ker je bila pesem zadnja. Karin pa se je po zabavi lotila dela, na svojo stran je želela pridobiti Ivana, ki se ji zdi močen konkurent. Maja pa je na oglasnem stebru našla sporočilo, v katerem je pisalo, da bo nova glava družine morala izbrati osebo, za katero ni prostora v hiši.