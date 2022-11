Tom zgoraj brez pričakal dvobojevalki

Družina je za Majino nasprotnico izbrala Karin, dvobojevalki pa sta bili zvečer deležni prav posebnega razvajanja. Karin se je pred tem Aneti opravičila za besede, ki jih je izrekla med njunim prepirom. Aljaž je bil mnenja, da bi se morala opravičiti tudi Aneta.

Aljaž beži pred napetostmi, Maja pred družino

Aljaž je še naprej spal pod milim nebom, to pa zaradi napetosti v njegovem klanu. Spraševal se je, če ta sploh še obstaja. Aljaž: "Jaz mislim, da se je lažje umakniti kot pa soočiti se s tem." Maja pa je to jutro šla po kavo, nakar se je usul plaz kritik na njen račun. Maja je bila potrta: "A je to življenje na kmetiji, da jih sedem pljuva po tebi?" Poudarila je, da je sodelovala pri vsaki tedenski nalogi in da se ji godi krivica.

Maji je odnos družine prišel do živega.

Aneta: Sem mislila, da je drugačna punca Karin se je edina postavila Maji v bran, povedala je, da ima dovolj tega, da govorijo samo o njej. Aneta je sumila, da je reakcija njene sotekmovalke posledica dogovora med njo in konkurentkami. Sumila je, da se Karin Maji dobrika, da bi jo dala za glavo družine. Aneta: "Sem mislila, da je drugačna punca, ampak zdaj vidim, da je en velik egoist v njej." Karin pa je imela občutek, da se ima Aneta za najboljšo in s kritiziranjem drugih povzdiguje samo sebe. Kasneje je med njima izbruhnil še hujši prepir.

Maja: Ne morem več Maja je prišla do zaključka, da ni vredno trpeti na posestvu, pa če bi bila nagrada milijon evrov. Nataliji je zaupala, da se ne počuti dobro: "Ne morem več ... Enostavno se počutim kot en pes tu notri." Bolelo jo je, ker se večina tekmovalcev ni želela družiti z njo. Dodala je, da nima več energije, Natalija pa jo je spomnila, da je bila bila večkrat na dnu, a se je uspela pobrati. Povabila jo je na trg, na pogovor s sotekmovalci.

Aljaž med razpravo z Majo.

Besedni dvoboj na trgu Na trgu sta najprej razčiščevali Aneta in Karin. Aneta je povedala, da Karin ne komunicira z njo, sama pa ne bo hodila za njo kot kuža. Mnenja je bila, da Karin moti povezanost med njo in Aljažem. Karin se ni strinjala, izjavila je, da je Aneta začela govoriti čez Toma, nakar so nanj vsi zavezniki začeli gledati samo kot na številko. Mi lahko, ti ne smeš Aneta je spomnila Majo, da jo je vsakič poklicala za obrok ali kavo, Maja pa ji je pojasnila, da jo je zmotil način, kako je to storila. Zanimalo jo je, kaj je naredila družini, da se tako obnašajo do nje in so jo povsem izolirali. Aljaž ji je povedal, da ga je zmotilo, ker je taktizirala proti moškim, ker ni bila iskrena in je manipulirala s tekmovalci. Maja preprosto: "To, da sem jaz svojo igro igrala."

Karin je druga dvobojevalka.

Druga dvobojevalka je Karin Družina je nato izbrala drugo dvobojevalko. Jan je kamenček dal Karin, ker je tako želela, Ivan in Tom prav tako. Danijela je svojega namenila Aljažu. Maja je kamenček dala Aneti, s katero bi se želela pomeriti v areni. Karin je svojega namenila Manji. Aneta je poudarila, da se ji Karin zdi močna konkurenca, obenem pa bo s kamenčkom izpolnila njeno željo. Dala ji je svoj kamenček in nato presenetila s še dvema s posebno močjo. Tom je pojasnil, da so Karin na ta način sporočili, da je bila tokrat ona izvzeta iz dogovorov. Aljaž je kamenček dal Ivanu, Manja pa svojega Karin, ki je tako postala druga dvobojevalka. Karin se opraviči, Aneta ne Karin se je Aneti opravičila za svoje besede in za to, da je sploh 'eksplodirala'. Karin: "Ubija me, ne vem, kaj me dejansko ubija." Aljaž je bil mnenja, da bi se morala opravičiti tudi Aneta: "Jaz mislim, da je Karin dovolj dokazala tukaj. Da je vredna nekega spoštovanja." Aneta pa je izjavila: "Vse stvari, ki jo motijo pri meni, jo motijo pri njej. Samo vprašati se mora, kaj je tisto, kar dela narobe ona sama."

Tom med čakanjem na dvobojevalki.

Razvajanje zgoraj brez Tom se je odločil, da bo razvajal dvobojevalki, ki sta prišli v šotor. Pričakal ju je zgoraj brez in jima na obraza nanesel glineno masko, na oči pa položil rezine bučke, za katero je na vrtu mislil, da je kumara. Mimogrede jima je še zmasiral dlani, nakar je druščino presenetila Aneta. Tudi ona je bila deležna razvajanja, spraševala pa se je, kdo je Tomu pomagal pri kraji glinene maske.