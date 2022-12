Tom Zupan je zmagovalec Kmetije 2022: Moje sanje so se uresničile

V zadnji areni letošnje sezone sta se pomerila superfinalista Aljaž Pušnik in Tom Zupan. V napeti igri Poslednji labirint sta morala pokazati svojo moč, spretnosti in znanje. Tom je z zmago uresničil svoje sanje, v novi sezoni Kmetije pa si jih morda uresničite prav vi. Prijave so že odprte.

Manja naznanja Manja se je na zadnji dan tekmovanja spominjala doživetij: "V kakšnih razmerah smo živeli, kaj vse smo doživeli, kaj vse smo dali skozi, kaj smo se naučili. To je nerealno, kaj se je dogajalo." Naznanila je: "Danes imamo dva superfinalista, seveda sta to moška. Kar nekaj. Dobesedno kar nekaj." Sama je namreč navijala, da bi v superfinale prišla Danijela. Ampak je dodala, da bo zelo, zelo zanimivo.

icon-expand Superfinalista med zadnjo molžo. FOTO: POP TV

Ocene superfinalistov Aljaž je ocenil, da ga je do superfinala pripeljal njegov močni karakter: "Imam avtoriteto, imam inteligenco in znam razmišljati o igri. Če imaš to troje, si lahko tu, kjer sem zdaj jaz." Dodal je, da med tekmovanjem niti ni opazil, da vleče niti in obrača igro. Aljaž: "Ampak zdaj, ko gledam nazaj, je bilo kar veliko faktorjev, ki sem jih naredil, da so ljudje delali tako, kot sem jaz rekel." Tom se je pred najpomembnejšo areno na posestvu ogreval. Umaknil se je na samo, da bi našel notranji mir. Tom: "Moj končni cilj je bil zmagati tukaj na kmetiji, in če mi to ne bo uspelo, bom kar razočaran. Ampak mislim, da sem na dobri poti in da imam veliko možnosti danes proti Aljažu." Slednji pa je bil mnenja, da Tom ni tako spreten, kot je sam, da sta oba močna, v znanju pa dokaj enakovredna.

'Jaz ne morem verjeti, da imam zdaj take težave' Andrea je povedala, da bo navijala za Toma, pa čeprav jo je razočaral. Prejšnji večer je namreč ni povprašal o počutju ali se z njo poskušal pogovoriti. A je Toma čakalo tudi to, saj ga je kar sama poklicala na pogovor. Povedala mu je, da se je vrnila zaradi njega, videti pa je bilo, kot da jo je poklical, ker ni imel druge podpore. Tom: "Jaz ne morem verjeti, da imam zdaj take težave, kot jih imam. Da hoče Andrea z mano reševati neke probleme, ko je pa čez eno uro arena." Andrei je povedal, da ji je hvaležen, a da mora biti osredotočen na dvoboj, poleg tega je na koncu tekmovanja želel ustvariti lepe spomine. Andrea je ocenila, da je Tom osredotočen samo nase in ga drugi ne zanimajo, je pa dodala, da ga bo podpirala vse do konca in da mu privošči zmago.

icon-expand Aneta je zastavila svoj nedrček. FOTO: POP TV

Jan pobiral stave, Aneta prišla z nedrčkom Jan in Peter sta razkrila, da bosta navijala za Toma, saj jima je bolj prirasel k srcu. Se je pa glava porote odločil pobirati stave in nekaj zaslužiti, da domov ne bi odšel praznih rok. Več, šest tekmovalcev je stavilo, da bo zmagal Aljaž. Pet jih je stavilo, da bo zmagal Tom. Jan: "Ampak bomo videli, kaj se bo zgodilo areni." 'Te družine ne bom nikoli pozabila' Gospodarica Nada je še zadnjič prišla na posestvo in ni mogla dolgo zadrževati solz. Nada: "Tudi če ste me razjezili, ste mi vedno polepšali dan, zato mi je težko, ker smo zadnjič skupaj." Nazdravili so, Nada pa je pohvalila finaliste: "Zelo ste bili pridni. Moram reči, da ste skoraj vse pospravili. Kar niste, bom pospravila jaz." Vedela je namreč, da so imeli za seboj naporen teden. Tekmovalci pa so ji poklonili lep šopek in spominsko knjigo, zaradi česar je bila še bolj ganjena. Pred odhodom v areno so se še fotografirali, Nada pa je povedala: "Te družine ne bom nikoli pozabila."

icon-expand Tekmovalci so z lepo pozornostjo ogreli Nadino srce. FOTO: POP TV

Danijela in Denis še vedno na nasprotnih bregovih Natalija je tekmovalcem izrazila dobrodošlico v superfinalni areni. S tem, da se bosta v ključnem boju letošnje sezone pomerila Aljaž in Tom, se je do neke mere uresničil, kot se je izrazila, pretkani načrt zasedbe prvotnih izzivalcev. Tekmovalci so se spominjali začetkov svoje poti, ko so bili razdeljeni na dve družini, težkih tedenskih nalog in psihičnih pritiskov. Še posebej je bila na tapeti Maja, kar se Karin in Tomu ni zdelo prav. Ko je Denis povedal, da mu je bilo zelo lepo, da se ni hotel kregati, ampak vsem prilagajati, je Danijela začudeno pogledala. Maja je spomnila, da je že drugič z odločilnim glasom Danijelo poslal v borbo. Ko je povedal, da je s tem izrazil svoje mnenje, pa se Danijela ni strinjala. Razkrila je, da je med pogovorom na štiri oči izjavil, da svojo odločitev obžaluje.

Prihod superfinalistov v areno V areno sta prišla oba superfinalista. Aljaž: "Jaz sem vedel, da bom tukaj stal, za Toma sem pa slutil." Tom: "Jaz sem upal, da bom. Ves čas sem imel željo, ampak sem šel iz tedna v teden ... in na koncu sem prišel do sem." A je Aljaž zasluge za to tokrat pripisal svojemu klanu: "Mislim, da sem zaslužen zaradi drugih, ne zaradi samega sebe." Danijela je o njem povedala, da je znal pokazati tudi svojo nežno plat, da je bil normalen in jo je edini povprašal, zakaj je na posestvu in za kaj se bori. Danijela: "Pri Tomu tega nisem začutila in mu tudi ne bi povedala."

icon-expand Natalija v superfinalni areni. FOTO: POP TV

Poslednji labirint Superfinalista sta se pomerila v igri Poslednji labirint, v kateri sta morala premagati poligon. Najprej sta se morala s pomočjo dvižnih mostičkov prebiti do velikega bazena, napolnjenega s slamo. Tam sta morala poiskati vse dele sestavljanke, jo pravilno sestaviti, razkrila pa je šest vprašanj, na katera sta morala odgovoriti s številkami. Te sta morala vnesti v konzolo, obenem pa najti pravo kombinacijo, da sta jo lahko odprla. V njej sta našla vrvi, koordinate in lopato. Vrvi sta morala po koordinatah zavezati v velik krog, pod točko, kjer se se križale, pa je bila krogla, ki sta jo morala vstaviti v labirint in jo iz njega spraviti v košaro. Aljaž izgubi čas v bazenu s slamo Tom je komaj čakal, da se zapodi na poligon. Superfinalista sta bila med premagovanjem dvižnih mostičkov zelo izenačena, v manjši prednosti je bil Tom in je prvi skočil v bazen s slamo. Tom je bil sprva tudi uspešnejši pri iskanju vreč s kosi sestavljanke, Aljaž je rezultat izenačil, a je Tom znova povedel. Aljaž ga je znova dohitel, nakar je Tom našel še zadnjo vrečo in začel s sestavljanjem. Ker Aljaž nikakor ni našel zadnje vreče, se je odločil, da bo preiskal kupe slame, ki jih je zmetal iz bazena, a je vrečo nazadnje našel v bazenu.

Tomova krogla v košari za zmago v Kmetiji Aljaž je pohitel z odpiranjem vreč in sestavljanjem. Tom je medtem sestavil sestavljanko in začel vnašati odgovore v konzolo. Po petih minutah je lahko šel po prvega od dveh namigov, ki ju je lahko izkoristil. Aljaž je še sestavljal sestavljanko, ko je Tom že napredoval v naslednjo fazo igre, zavezovanje vrvi. Ko je Aljaž začel vnašati odgovore, se je Tom že lotil kopanja. Izkopal je kroglo, ki jo je vstavil v labirint in jo tudi uspešno pripeljal do košare. S tem je postal zmagovalec Kmetije 2022.

icon-expand Tom je zmagovalec Kmetije 2022. FOTO: POP TV