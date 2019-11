Tom Zupan: Uganka črne ovce je moje največje osebno razočaranje

Rene Šantić je imel v dvoboju res veliko več sreče kot jaz. Sam preizkus v areni zame ni bil psihično naporen, saj sem pritiska vajen že z nogometnih igrišč. Kar se tiče fizične zahtevnosti, pa je bil to eden težjih preizkusov, in sem vesel, da sem Sloveniji pokazal, kako močen sem in ne popuščam do zadnjega. Seveda to ne šteje veliko, saj zgodovina pomni samo zmagovalce. Mogoče pa se je tako moralo zgoditi in mi boljši rezultat na Kmetiji res ni bil usojen.

Da, zagotovo je bila to ena boljših izkušenj v mojem življenju. Če bi se Kmetija začela znova, bi spremenil le to, da bi v dvoboju z Renejem splezal po druge tri mošnjičke.

Vedel sem, da smo se skozi celoten šov s Tilnom, Luko in Janom zelo povezali in da nam bo zelo hudo, ko bo kdo moral oditi. Mogoče zaradi prepirov, ki smo jih imeli, nisem pričakoval solz, a sem vedel, da se bomo razšli s cmokom v grlu.

Trije tekmovalci so bili ob tvojem porazu povsem na tleh. Tilen je celo zajokal, kar se po Janovih besedah ne zgodi prav pogosto. Ali so te čustvene reakcije presenetile?

Odnosi med vami so bili zelo turbulentni, Janu in Tilnu sta skupaj z Luko očitala, da sta se vaju hotela znebiti, onadva pa sta se jezila, ker nista pokazala nobene hvaležnosti. Kdo je imel prav v tej zgodbi?

Težko rečem, kdo je imel tu prav, saj na to situacijo gledam skozi igro in sem vedno pričakoval, da bo prišlo do te točke, ko bomo stopili drug proti drugemu. Prav tako je vsak prišel v igro s svojo taktiko. In če je bila moja ta, da na začetku ostanem v ozadju, sem jo dobro izpeljal in mi ni treba biti nikomur hvaležen za to.

Pred dvobojem ste spet napovedovali obuditev klana. Kako ste prišli do tega oziroma kaj se je zgodilo, da ste se spet zbližali?

Kot sem povedal že prej, smo se skozi igro zelo povezali. Če bi jaz prišel nazaj, bi po mojem mnenju Jan in Tilen imela svoje maščevanje, saj sta me spravila v dvoboj, obenem pa smo vsi vedeli, da smo skupaj zelo močni, ker smo zadnje štiri tedne vsi izbirali prvega in drugega dvobojevalca. Skupaj s Tanjo bi imeli absolutno večino in bi o usodi drugih tekmovalcev odločali samo mi štirje.