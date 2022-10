Topla dobrodošlica za Franca, sosedu Ivanu je polomil rebra

Danijela in Aneta sta zgodaj zjutraj poprijeli za delo. Nista namreč vedeli, kako sosedje napredujejo s tedensko nalogo in glava družine ni hotela zaostajati za njimi. Skrbelo pa jo je, ker je Denis preveč vneto poskušal žganje, poleg tega se nista strinjala, kako visoka mora biti pri kuhanju temperatura.

Aneta je pri ograji učila Toma , kako mora postopati v zvezi z Andreo . Po njenem mnenju bi moral biti bolj odločen in ji vse jasno povedati. O svojem odnosu s Tomom pa je Aneta povedala: "Imava neko naklonjenost drug proti drugemu. Tudi zaščitniška sem in jaz se tega zavedam. Včasih sem mogoče že kar malo preveč." Tom pa je imel občutek, da ga Aneta kliče k ograji, zato da bi bila Andrea ljubosumna.

Glavi družin sta se pripravili na dvoboj. Manjo so članice družine opremile z bojnimi barvami, Danijela pa je izvedla pravi trening. Tekmovalki sta se borili za prednost pri tedenski nalogi, pomoč pri kuhanju žganja. Natalija : "Pomagala vam bo oseba, ki je v svojem življenju skuhala že na hektolitre te pijače." Glavi družin sta se pomerili v igri Ugrizni v jabolko. Iz soda, napolnjenega z vodo, sta morali samo z usti jabolka prenašati vsaka v svoj zaboj. Sprva je šlo bolje Manji, a je Danijela hitro ujela ritem in v nadaljevanju sta bili izenačeni. Na koncu je dve jabolki več uspela prenesti Danijela.

Topla dobrodošlica za Franca Vozla

Gost, katerega prihod je naznanila Natalija, je bil Franc Vozel, ki se ga je prva izredno razveselila Karin. Tudi Ivan ga je takoj prepoznal, saj v Trbovljah živita 5 minut narazen. Z Aljažem sta si želela, da bi prišel pomagat njim, a se je Franc strokovno posvetil samo žganjekuhi sosedov. Obljubil je, da se bo potrudil, da se bo Danijelina družina preselila v hišo. Ti so mu razkazali hlev, v katerem bo tudi prenočil. Karin je bilo ob tem nerodno, a je Franc povedal, da je sam prvič, ko je sodeloval v Kmetiji, spal še na slabšem. Nato je šel pozdravit sosede. Ko je prijel za ograjo, se je čudil, ker se je tako zelo majala. Franc: "Kaj pa je to? Kaj te nisem nič naučil?" Aljaž: "Ko bi ti vedel, s kakšnimi šlamparji 'jaz tu živim." Ivan se je ob srečanju s Francem raznežil in dobil novo motivacijo. Ivan: "Objel me je, menda mi je rebra polomil, ampak bomo preživeli." Ivan in Aljaž sta poskušala pridobiti kakšno informacijo v zvezi z nalogo, a je Karin to preprečila.