Novo razočaranje za Stanislava, v zahvalo je dobil 'tortico' iz kamenčkov

Anja Malešič je vso noč premišljevala o namigu, ki ga je dobila v gozdu, zato je bila vsa neprespana. A je zjutraj nadaljevala z iskanjem, saj je želela Timu Novaku pomagati do finala. Njena prednost je bila, da je štiri tedne živela v hiški v gozdu in je poznala vse kotičke. Anja: " Če bi bilo kaj novega, bi vedela takoj. " Na posestvo se ni želela vrniti praznih rok, a ji drugega ni preostalo. Upala je le, da ji bo uganka prišla prav vsaj tam.

Po glasovanju je Žan navrgel Tjaši: " Jaz vam nič ne zamerim, vem pa, kakšen je bil plan. " Tjaša se je delala nevedno, Žan pa je nadaljeval, češ da ve za njihov dogovor. Njen klan je glasoval za Stanislava, in ko je tekmovalec dobil dovolj kamenčkov, je Tjaša lahko mirno glasovala za Tima. Tjaša se je branila: " Žalostno je, da tako misliš. Zelo je žalostno. " Žan: " Tjaša je vsekakor videti razburjena, ampak vem, da ni čisto tako, kot je povedala. Razočaran sem nad svojim klanom. " Razkril je, da mu je Marjana povedala, da sta jo Tjaša in Tamara nagovorili, za koga naj glasuje.

Stanislav Travnikar je izbor prvega dvobojevalca pričel z dvema kamenčkoma. Anja je dodala še enega. Stanislav je glasoval za Tima, slednji mu je kamenček vrnil. Žan Hronek se je odločil za Tima, Tamara Talundžić za Stanislava. Žiga Mohar je glasoval za Stanislava, Marjana Povše in Ines Dužič prav tako. Tjaša Vrečič je presenetila s kamenčkom Timu, zato da bi dokazala Stanislavu in Žanu, da drži z njima. Nik Triler je prav tako glasoval za Tima, ki ga je večkrat prinesel okrog. Prvi dvobojevalec je tako postal Stanislav, ki je povedal, da od marsikoga ni pričakoval kamenčka. Domov je poslal Majo, v zahvalo pa je dobil 'tortico' iz kamenčkov.

Tjaša ne izda svoje skrivnosti

Anja je takoj po glasovanju Tamari in Timu pokazala, kaj je našla v hiški. Ugotovili so, da Tjaša in Žan že imata vsak svoj namig, pa tudi, zakaj je Stanislav želel postati hlapec, Tjaša pa znova dekla. Nik je njihov pogovor vlekel na ušesa, a so ga zalotili. Anja je nato stopila do Tjaše, a se je slednja zlagala, da nima ničesar, in zaradi njene neiskrenosti je bilo Anji hudo. Tamara je medtem potožila Marjani: "Glede na to, da smo ekipa, bi bilo fino, da se taka stvar pove." Odločila se je, da bo namige našla.

Ines najde Žanov namig

Žan in Tjaša nista verjela, da Anja ni našla ničesar. Tuhtala sta, da jo morata imeti na očeh. Tamara se je medtem spomnila, kako je Tjaša pregledovala slike. Odločila se je, da bo pregledala čisto vse v hiši, začela pa je pri Žanovih in Tjašinih stvareh. Poskusila je še Ines, ki je bila bolj uspešna in je našla Žanov namig, a jo je pri tem zalotila Tjaša. Ines: "Zdaj vsaj vem, da mi je Tjaša lagala v obraz, ker sem jo že vprašala, če je dobila karkoli v gozdu." Tjaša se je zgražala, kako lahko Ines brska po tujih stvareh, zatem pa je oštela Žana, ker namiga ni dobro skril. Kasneje je skrila kljuko, ki jo je našla za sliko, saj ni želela, da bi kdorkoli odprl skrivno sobo.