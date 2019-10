‘Tudi jaz, jokica, znam igrati igro’

Danijel na tapeti klana Klobasa

Tekmovalci so začeli jeziti Tanjo, ker so igrali nogomet, namesto da bi delali. Postavili so celo dva gola, Sara, Marjana in Denis pa so se medtem čudili, saj so komaj začeli z nalogo, pa ga že lomijo. Borut je med igro opazoval, kdo je bolj tekmovalen. Ugotovil je, da je to Danijel. A ni bilo samo veselje, med igro sta se sporekla Tilen in Danijel. Tanja je posegla vmes in ju uspela ločiti. Prepričana je bila, da bi prišlo do pretepa, če bi bila pravila igre drugačna. V primeru fizičnega napada je namreč tekmovalec takoj izključen.