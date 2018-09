V Kmetiji že prvi teden številni preobrati: čaka nas še več

V današnji Kmetiji smo lahko spremljali presenetljiv preobrat – v areni se nista pomerili Aneta in Ksenija, saj je slednja prostovoljno zapustila šov. Namesto tega sta se za naziv glave družine potegovala Franci in Luka.

Natalija je že povedala, da letošnja Kmetija ne bo takšna, kot smo jo bili vajeni – kar se je izkazalo za še kako resnično trditev. V pogovoru s Katjo in Borutom je dejala, da so letos želeli presenetiti tako tekmovalce kot gledalce. A vse to je šele začetek.

Voditeljica je spregovorila tudi o tem, katerih kmečkih opravil bi se lotila sama in katerih bi se morda raje izognila. Zanjo bi bila vožnja traktorja nekaj pozitivnega, kuhinji pa bi raje ubežala. O tem, kako gleda na današnji izid v oddaji in kako komentira Francovo zmago, pa trdi, da je tudi sama presenečena.

Kot voditeljica se trudi biti objektivna, tekmovalcem pa želi pomagati in jih voditi skozi pogovor do lažjega reševanja stvari. Gledalcem in gledalkam ne želi pokvariti užitka, da si sami ustvarijo mnenje o tem, kaj se dogaja na Kmetiji, zato pravi: ''Vse bo znano ob svojem času.''

Na vprašanje o tem, katera žival bi bila Natalija, če bi lahko izbirala, je dejala, da je to edina skrivnost, ki jo bo nocoj izdala: ''Bila bi osel (smeh).''

O spremembi koncepta letošnje Kmetije pravi, da pravzaprav ni prišlo do spremembe – Kmetijo so zgolj umestili v sodoben čas: tekmovalci imajo vodo, kad in stroje. Sama priznava, da je bila maksimalno dva dni brez sveže vode.

Vse kar vidimo na kamerah, je tako, kot je v resnici. Tekmovalci nič ne dobijo pod mizo. Novost je tržnica.

Natalija je nekaj besed namenila tudi lastni podobi na Kmetiji: nosi petke in ne škornjev, ker na Kmetiji ne dela. Letos se je odločila za bolj sodoben videz, kar je povezano tudi s sodobnim videzom Kmetije. Bratkovičeva obenem iskreno priznava, da se v življenju najbolj boji pajkov in kač, najbolj 'poredna' pa je morda v reportažnih avtomobilih, saj rada preklika vse gumbe, ki jih vidi.

Kar se tiče težav s komarji, s katerimi so se tekmovalci soočali, sama pravi, da je v dveh urah imela približno 17 pikov – proti tem naj ji ne bi pomagali nobeni insekticidi.

Natalija ponovno poudarja, da letošnja Kmetija zagotovo ne bo takšna, kot je videti na prvi pogled. Igralce in tekmovalce čaka še veliko več izzivov in preobratov od tistih, ki smo jih lahko do sedaj videli. Naslednji teden se nam bo v živo pridružila Ksenija, o tem, kdo ji bo delal družbo, pa Natalija ni želela spregovoriti.