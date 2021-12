Tudi Polona ima kandidata za 'sanjskega moškega'

Polona Kranjc je v Sanjskem moškem iskala ljubezen, na Kmetiji pokazala številne spretnosti. Boj za glavno nagrado se je zanjo žal zaključil tik pred superfinalom, zaupala pa nam je, da je na Kmetiji našla potencialnega sanjskega moškega.

Polono Kranjc smo spoznali že v šovu Sanjski moški, kjer je mnogim ostala v spominu kot temperamentna, odločna in za svoja leta pogumna. Ob prihodu na Kmetijo je marsikdo dvomil v njene sposobnosti, a izkazalo se je, da je iz pravega testa tudi za takšen šov. Spretno je peljala svojo igro do konca, uspešno reševala naloge in premagovala izzive, uganke, odigrala najrazličnejše vloge, tik pred superfinalom pa le morala priznati premoč konkurenci. Kako je doživljala Kmetijo?

Dajmo začeti bolj sproščeno: na Kmetijo ste prišli z muckom. Kako to? Kako je prenesel nastop v šovu? Res je, v kmetijo sem prišla z muckom Zeusom, ker mi je predstavljal neko podporo in spomin na dom. Vedno, ko mi je bilo težko, sem ga stisnila k sebi in takoj je bilo vse boljše. Mislim, da mu je bilo na kmetiji zelo všeč in nastop je dobro prenesel, zelo hitro se je navadil na okolje in družino. Na posestvo sta z Nino prišli kot prijateljici, potem pa je prišlo do nenadnega preobrata. Če bi se vrnili – bi Nini pomagali priti v hišo v gozdu ali bi znova storili enako? Z Nino je prišlo do kar nekaj nesporazumov ,ampak sem vesela, da sva vse razčistili in zgladili prepire, ampak vseeno igre ne bi spreminjala, ker se drugače ne bi izšlo kot se je, verjetno se tudi ne bi vrnila iz hiše v gozdu v primeru da bi Ambrož ostal, poleg tega pa tako ne bi niti jaz niti Nina prišli do finala.

Zdi se, da ste spor nato zgladili. Kakšni so odnosi zdaj? Odnos z Nino je sedaj v redu, sicer se ne videvava ali redno slišiva, ker ima sedaj novo življenje z Ambrožem, kar obema privoščim in sem zanju vesela, ampak ni pa niti približno isto kot je bilo pred Kmetijo. Vas lahko pričakujemo še v kakšnem šovu? Že po Sanjskem moškem sem trdila, da biti brez telefona in televizije za nekaj časa je nekaj odličnega, popolna izolacija pa ima svoje prednosti in slabosti. Zame najtežja stvar pri tem je biti stran od svojih bližnjih, ampak vseeno malo paše se umakniti iz tiste rutine v realnem svetu. V šovu so vam nekajkrat zabrusili, da nimate izobrazbe, pa vendar ste še mladi in časa za šolo je še dovolj. Se nameravate posvetiti šoli ali se boste najprej preizkusili v poslovnih vodah? Nenazadnje imate svoj lokal … Trenutno moj šola ni prioriteta, se pa trudim, da vsaj nekaj spravim skupaj, ker bi rada imela vsaj neko višjo izobrazbo kot samo osnovno šolo, ampak trenutno imam bolj pomembne stvari, kot seveda svoj lokal, to je zdaj moje življenje in moja prioriteta, vse ostalo pa pride kasneje. V enem izmed intervjujev ste povedali, da obžalujete, da ste kričali na Stanko. Hkrati pa so presenetili sotekmovalci – prav nihče namreč ni posegel med vaju. Koliko je bilo sicer napetosti na Kmetiji? Napetost v kmetiji bi lahko rezal z nožem ne samo zadnje tedne, ampak čez celotno oddajo. Dejansko mi je žal, da sem tako znorela nad Stanko, ker vem, da je točno to iskala in želela od mene, zato mi je žal, da sem ji dala to zadovoljstvo. Od sotekmovalcev pa se mi zdi prav, da nihče ni posegal, saj 'kreg' vedno nastane med dvema osebama in naj to razčiščujeta in diskutirata samo te dve osebi. Je pa tudi res, da ji je marsikdo že prej poskušal dopovedati določene stvari in se z njo skregal, pa ni in ni dojela ničesar.

Še en dogodek je odmeval v javnosti: nespodoben komentar Franca. Kaj se je v resnici dogajalo? Ta nespodobni dogodek sem že komentirala in ga dovolj podrobno razložila. Franc je malo preveč spil in si zato malo preveč dovolil in bil zelo nespodoben, kar je sicer zanikal, mi je pa žal, da tega niso pokazali na televiziji, ker imajo vse posneto in zdaj izgleda, kot da sem si jaz to izmislila, ampak naj vsak verjame, kar hoče. Jaz vem, kaj se je zgodilo, in prizor je bil grozen. Morda še kakšna zanimiva ali zabavna zgodbica iz ozadja, ki je na ekranih nismo videli? Vse kar se je na kmetiji zgodilo je bilo zabavno, ničesar ne bi posebno izpostavljala, ker je bilo vse skupaj ena izjemna izkušnja. Na Kmetiji ste edini dali čez prav vse mogoče: prišli kot gostja, razvozlali naloge stricev iz ozadja, bili v hiši v gozdu, dvoboju … kaj vam bo za vedno ostalo v spominu? Res je edina sem, ki je dala čez cisto vse in vesela sem, da sem bila to jaz, vse stvari so bile neverjetna, vsaka zase posebej pa zelo zanimiva in drugačna. Celotna izkušnja mi bo ostala v zelo lepem spominu in z veseljem bi jo ponovila.

Je bil na Kmetiji kakšen potencialen 'sanjski moški'? Hahahaha mogoče pa res. Ne bom lagala, nekateri so bili zelo mamljivi, ampak vse je ostalo zgolj na prijateljstvu. Lahko pa mogoče rečem ,da bi kateri lahko bil sanjski moški, ampak kdo to je, pa naj ostane skrivnost.

Je bil na Kmetiji kakšen potencialen 'sanjski moški'? Hahahaha mogoče pa res. Ne bom lagala, nekateri so bili zelo mamljivi, ampak vse je ostalo zgolj na prijateljstvu. Lahko pa mogoče rečem ,da bi kateri lahko bil sanjski moški, ampak kdo to je, pa naj ostane skrivnost.

In ko smo že pri Sanjskem moškem: če bi šli znova v šov, bi še enkrat iskali ljubezen v Sanjskem moškem ali se borili v Kmetiji? Definitivno sta obe oddaji eden najlepših spominov, ampak če se že moram odločiti, bi se raje se enkrat borila v Kmetiji, saj mi je ta princip šova bolj pisan na kožo in res sem lahko zaživela to zgodbo nulo. Pustimo se presenetiti hahah, bi pa z veseljem se katerega preizkusila. Kakšno sporočilo za tiste, ki razmišljajo, ali bi se prijavili v katerega izmed šovov? Sporočilo za vse, ki se želijo prijaviti: ne razmišljajte, samo izpolnite prijavnico! Ampak za to izkušnjo potrebujete veliko potrpljenja, dobro taktiko in pa seveda jeklene živce. Ampak garantiram, da bo izkušnja nepozabna in nikomur ne bo žal.