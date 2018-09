Tudi živali so jasno povedale svoje mnenje o Kmetiji

Na Kmetijo so se vselili stari, novi in slavni obrazi, ki so s sabo vnesli povsem drugačno življenje, kot ga je kmečko mirno okolje vajeno. Tekmovalci ne skrivajo, kaj si mislijo eden o drugem, ampak a se je kdo vprašal, kaj si o pestrih karakterjih, ki so zmotili mir na njihovem posestvu, mislijo živali, ki tam bivajo? Poglejte zabavni posnetek.