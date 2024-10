Udarec za Nika in Majo, brat in sestra odslej ločena

Majina podpora in trud poplačana s klobukom

Igor Mikič je v svojem sporočilu izrazil upanje, da bi družina ostala povezana. Žanu je znova čestital za zmago: "Res si pravi alfa moški in drži se še naprej." Borisu Vidoviču je položil na srce, naj bo bolj priden in nasmejan: "Daj malo več življenja od sebe." Maji Triler se je zahvalil za vso podporo in trud: "Hvala za tvoje dobrote iz kuhinje, bile so perfektne." Niku Trilerju je položil na srce, naj ne taktizira toliko, naj ne zaupa vsakomur in naj igra svojo igro. Igor: "In bodi vedno pozitiven in nasmejan, ker tvoja energija veliko pomeni tej družini." Marjana je Igorja presenetila z delom, dobro voljo in najboljšim kruhom: "In res sem hvaležen, da sem vas spoznal." Za konec se je pošalil, češ da za glavo družine imenuje Borisa, ki je najbolj priden in ker ima najlepši nasmeh, a je dodal: "A, to pa ne! Jaz imam najlepši nasmeh in glava družine je Maja."

Novi družini

Družini je s svojim predčasnim prihodom presenetila Natalija Bratkovič. Ker so imeli oranžni dva člana manj, tedenske naloge pa so čedalje težje, je poskrbela za pravično razporejeno delovno moč. Natalija: "Čas je, da dobimo dve novi družini. Tokrat me ne zanima, koga želite imeti ob sebi, da vam pomaga, ampak me zanima, koga si ne želite." Tamara Talundžić je kot glava družine v hiši izbirala prva, k sosedom je poslala Marcela Verbiča. Maja v svoji družini ni želela imeti Nuše Šebjanič. Marcel je k sosedom poslal Anjo Malešič, Nuša se je na pobudo Tamare odločila za Žana. Anja ni želela sobivati z Marjano, Žan pa z Nikom, zato da bi ločil brata in sestro. Marjana se je odločila za Ines Dužič, da ne bi več trpela, Nik ni želel biti v družini z Žigom Moharjem. Ines je k sosedom poslala Borisa, Žiga pa Tima Novaka.