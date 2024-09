'Ugrabljena' Stane in Žiga: Tisto noč nista zatisnila očesa

OGLAS

Potem ko so gozdarji uspešno opravili svojo nalogo in se uvrstili v igro za 50.000 evrov, se je začelo novo obdobje v tekmovanju. Tega se je še najbolj razveselila Nuša Šebjanič, ki se ni razumela z aktualno glavo družine, Igorjem Mikičem. Nuša: "Jaz mislim, da je to zdaj nov začetek na tej kmetiji. Sem pa res vesela, da sem prav jaz dobila to možnost, da sem zdaj del gozdarske družinice in da se lahko izkažem v vsej svoji luči." V areni je še povedala, da je za njo najlepša noč na posestvu: "Ker je zelo lep občutek biti sprejet v neki družini."

Stanislav Travnikar in Žiga Mohar FOTO: POP TV

Nuša je ena izmed treh tekmovalcev, ki so jih gozdarji izbrali za svojo družino. Druga sta Stanislav Travnikar in Žiga Mohar. Na vprašanje, kako zelo se je spremembe veselil sam in ali bi raje ostal z družino na posestvu, Stane odgovori: "Vesel sem bil, da sem lahko zamenjal družino in da se mi je ponudila priložnost, tako da mi ni žal, da nisem ostal z družino na posestvu." Žiga pa je povedal: "Jaz sem bil res vesel, ampak mogoče tega nisem ravno pokazal tisti trenutek, ker sem bil kar malo v šoku, oziroma mi še ni bilo čisto jasno, kaj se dogaja. Definitivno ne bi ostal z družino na posestvu, ker so bili odnosi takrat kar precej napeti in tudi tisti teden sva se s Stanetom odločila, da naslednji teden definitivno sabotirava nalogo, ker sva imela dovolj, da sva bolj kot ne sama delala. Zgodilo se je ob pravem času, definitivno. (smeh) Poleg tega sem potihoma upal, da pridejo ti 'obiskovalci' nazaj na posestvo in da postanejo tekmovalci, ker sem se iskreno z njimi res dobro ujel, z enimi celo bolj v teh dveh dneh, kot pa z ostalimi na posestvu v štirih tednih."

Gozdarji, Tjaša, Nuša, Žiga in Stanislav tvorijo novo družino na posestvu. FOTO: POP TV