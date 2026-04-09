Kmetija

Urška Gros: Končno lahko rečem, da sem iskreno srečna

Velenje, 09. 04. 2026 06.00 pred 7 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Urška Gros

Urška Gros je ponosna na dober začetek v tekmovanju, ko je pokazala znanje, spretnosti in borbenost. Slovo od tekmovalcev ni bilo lahko, veliko slajše je bilo snidenje s hčerkama, ki je bilo zelo čustveno. Izkušnja jo je spremenila, danes pa sledi svojim sanjam.

Svojo pot v tekmovanju si začela na videz morda bolj iz ozadja, nakar je eden pomembnejših zapletov postala tvoja romanca z Žanom Zoretom. Povezana si bila tudi z Markom Baržićem, ki pa ga ob veliki delitvi kot glava družine nisi izbrala za svojega člana. Mark ti tega ni zameril, sam bi ravnal enako. Ali si sama to potezo obžalovala?

Te odločitve ne obžalujem. V tistem trenutku sem ravnala po občutku in glede na situacijo, v kateri sem bila. Mislim, da sem se odločila pravilno.

Tekmovanje si začela zelo dobro, pokazala si znanje, spretnosti in tudi borbenost. Zaradi tega so te imeli sotekmovalci radi in so te tudi izbrali za glavo. V nadaljevanju pa so nate in na Žana letele predvsem kritike. Ali so bile upravičene?

Tekmovanje sem res začela zelo dobro in na to sem ponosna. Vedno sem dala vse od sebe in ostala zvesta sama sebi. Kritike so del takih šovov, nekatere so bile upravičene, druge pač manj.

Z Žanom sta imela številne vzpone in padce, Žiga Florjan Sedevčič je vajino zvezo opisal kot toksično. Je imel prav?

Da, morala bi ga poslušati, dokler sem še imela možnost.

In potem je udarila novica o tvoji nosečnosti, ki je bila zaradi Žanovih preteklih neuspešnih poskusov veliko presenečenje. Kaj vse se je takrat podilo po tvoji glavi?

To je bil eden najtežjih trenutkov v mojem življenju. Tega res nisem želela in tudi sama se za to nisem odločila. Zaradi njegove domneve o neplodnosti ni pazil, posledice pa sem na koncu nosila jaz. Morala sem iti skozi splav, česar nikoli nisem zagovarjala, in to je bil zame najtežji del mojega življenja.

V areni te ni bilo, saj si šla na zdravniški pregled, in tudi laboratorijski test je bil pozitiven. Kako težko se je bilo posloviti od Žana in drugih tekmovalcev?

Posloviti se ni bilo lahko, predvsem zaradi celotne izkušnje in ljudi, s katerimi sem preživela veliko časa. Ampak v tistem trenutku sem vedela, da moram dati sebe in svoje zdravje na prvo mesto.

Kakšna je bila vrnitev v realno življenje, predvsem snidenje s tvojima hčerkama?

Vrnitev v realno življenje je bila zelo čustvena, še posebej snidenje z mojima hčerkama. To je bil eden najlepših trenutkov, ki ga ne bom nikoli pozabila.

Povedala si, da je sodelovanje v tekmovanju vplivalo nate in da bo to lahko samo pozitivno za tvojo družinico, če zmagaš ali ne. Kakšne spremembe opažaš na sebi?

Mislim, da me je ta izkušnja precej spremenila. Postala sem močnejša, bolj odločna in bolj cenim stvari, ki jih prej mogoče nisem. Danes sledim svojim sanjam in gradim čudovito skupnost. Veliko mi pomeni tudi to, da lahko vračam, predvsem s tem, da želim pomagati staršem v stiski. Končno lahko rečem, da sem iskreno srečna.

Posebno vez sta imela s Francem Vozlom, ki je ob ogledu tvojega sporočila družini zajokal. Ni te mogel prehvaliti, zanj si bila kot zlata hčerka. Ali sta ostala v stikih?

Ja, s Francem si želim ponovno vzpostaviti stik, vendar sem se sama do lanskega decembra popolnoma umaknila od vse te drame, saj sem morala psihično predelati vse, kar se je dogajalo. S puncama ga imamo namen v kratkem tudi obiskati. Zame je bil res posebna oseba v šovu in vesela bom, če se bo najin odnos ponovno razvil.

Smo v drugi polovici tekmovanja in za glavno nagrado se bori le še 11 tekmovalcev. Razumljivo je, da si takrat navijala za Žana. Kdo pa so po tvojem mnenju njegovi največji konkurenti?

Jan Zore, Igor Mikič in Gregor Merdaus.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 urška gros

