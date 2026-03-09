Naslovnica
Urška Gros: Mama je odšla in dolgo nisem razumela, zakaj

Velenje, 09. 03. 2026 06.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Urška Gros

Urški Gros v življenju ni bilo postlano z rožicami. Ko je bila majhna, je z očetom ostala sama, a tudi v ljubezni ni imela sreče. Pri 19 letih je postala mama samohranilka, čez nekaj let je ostala sama z dvema deklicama. Odločena je, da njeni otroci nikoli ne bodo občutili praznine, ki jo je poznala sama.

Urška Gros iz Maribora se je v Kmetiji predstavila kot delavna in borbena tekmovalka. Da obvlada vsa dela, je potrdil sam starešina, izkušeni Franc Vozel, med dvobojem z Alenko Weiss pa si je poleg zmage priborila še vzdevek prva macola Kmetije. Vzporedno s tekmovanjem lahko gledalci spremljajo tudi romantično zgodbo, ki se spleta okoli nje in Žana Zoreta. Skupaj pišeta vzpone in padce, a je tekmovalec njena opora in razlog za dobro voljo.

Urška Gros
Urška Gros
FOTO: POP TV

A za nasmehom in iskrivimi pogledi se skriva žalostna zgodba. Urška odkrito govori o tem, da je ostala sama z očetom, ko je bila majhna deklica. Urška: "Mama je odšla in dolgo nisem razumela, zakaj. Danes pa vem, da se je vse zgodilo z razlogom." Pa čeprav še danes ne ve, zakaj je pravzaprav odšla: "Do danes še nimam jasnega oziroma utemeljenega razloga. Vem samo to, da je to bilo najboljše, kar je lahko naredila zame in mojo sestro. Stikov prav tako nimamo, odkar je odšla, in, iskreno, nanje še danes nisem pripravljena. Sem ji oprostila, a pozabila tega ne bom nikoli."

Hvaležna je, da je ob strani imela očeta, ki ji je vlil moč in pogum, da je lahko zrasla v žensko, kakršna je danes. Urška: "Hvaležna sem tudi zanjo, ker me je s svojim odhodom naučila, kaj pomeni ostati in vztrajati, tudi ko je težko. Zaradi tega sem danes mama, ki zna objeti, poslušati in ljubiti brez pogojev. Moji otroci nikoli ne bodo občutili praznine, ki sem jo poznala jaz, ker sem iz nje ustvarila najlepšo ljubezen."

Urška je bila stara 19 let, ko je postala mama, povrh vsega je v starševstvo vstopila kot mama samohranilka. Urška: "Ko sem rodila prvič, je bila to zame ena največjih prelomnic. Bila sem mlada in nisem se še zavedala odgovornosti, a lahko iskreno povem, da mi je prva hčera takrat rešila življenje. Preden sem zanosila, sem bila precej vihrava, pri 18 letih sem se odselila od doma, ker sem mislila, da je žuranje in takratna slaba družba zame 'vrhunec življenja'. Hvala bogu sem, ko sem izvedela, da sem noseča, imela očeta, njegovo partnerko in sestro, ki so me odprtih rok in src sprejeli nazaj in me usmerjali, pomagali, me podpirali in edini bili tukaj zame, ko je bilo najtežje, in za to jim bom večno hvaležna."

Čez nekaj let je povila drugo deklico, a se tudi z njenim očetom ni izšlo. Spomnimo se, da se je v eni izmed oddaj po sporu z Žanom jezila, da nase vleče 'neke take čudne moške'. Urška: "Včasih sem precej naivna, ker sem si zmeraj želela imeti zvezo, kot jo vidimo v filmih in na omrežjih. Nekaj popolnega, zvezo, v kateri bi se počutila ljubljeno, saj sem v mladostništvu imela partnerja, ki me je pretepal, izvajal psihično nasilje, zaklepal v stanovanje in še bi lahko naštevala. Bila sem prehitro zaupljiva, ker sem verjela vsaki prvi sladki besedi, veliko moških pa, kot vemo, no, vsaj jaz iz lastnih izkušenj, izkoristijo naivne, srčne ženske."

Urška in Žan Zore
Urška in Žan Zore
FOTO: POP TV

Pred odhodom na posestvo se je tako razšla s partnerjem, ki ji prav tako ni nudil varnega zavetja in opore. A bolj kot ljubezenska sreča, jo je skrbelo, da bo preveč pogrešala svoji punčki in onidve njo. Urška: "Daljava med nami je bila na kmetiji nekaj najtežjega zame. Velikokrat sem jokala ponoči, ko so drugi spali. Včasih, ko sem bila tako psihično na tleh, se tudi čez dan nisem mogla zadržati, tako da sem velikokrat iskala uteho in pogovor pri Alenki, ki je bila takrat moja velika opora."

Prihodnji teden bo Kmetija na sporedu od torka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 urška gros

