Kmetija

Urška Gros ob prestopu Franca Vozla podoživela bolečo izgubo dedka

Velenje, 18. 03. 2026 21.09 pred 11 minutami 3 min branja

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Prestop Franca Vozla je razkril, kako zelo se je najstarejši tekmovalec navezal na Urško Gros. Obema je bilo zelo hudo, glava družine je ob tem podoživljala bolečo izgubo dedka. Franc je našel motivacijo v delu, z Žanom pa sta našla tudi nov namig.

Urška in Franc v solzah

Urška Gros je jokala, ker je njena družina po dvoboju hlapcev in dekel izgubila Franca Vozla. Urška: "Res mi je hudo. Sploh si ne predstavljam, kako bomo mi šli naprej brez Franca." Zanjo je kot dedek, ki ga je izgubila le nekaj mesecev pred odhodom na posestvo. Urška: "Karakterno sta si zelo podobna, odnos sem imela zelo podoben z mojim dedkom." Tudi Franca so premagale solze, ko se je poslavljal od Urške. Franc: "Jaz bi šel kar domov." Povedal je, da sta se zelo povezala, kar ga je presenetilo. Spoštoval jo je kot mamo samohranilko in kot glavo družine, ki je znala udariti po mizi.

Franc motivacijo najde v delu

Urškina družina je bila prepričana, da bodo rdeči povsem izkoristili novega družinskega člana. A jim je Franc sam povedal, da ga poraz boli in da se bo zavzemal za zmago in za to, da se bodo preselili v hišo. Franc: "Vem, da smo sposobni, samo je treba za delo prijeti, pa je treba delati. To si morajo dati vsi v glavo, da je tukaj prva naloga, potem so pa druge stvari." Naslednji dan so zato vstali s kokošmi in začeli z delom. Franc je med žaganjem kregal Emo Dragišić, češ da bo tudi sama naslednji dan vstala ob zori.

Skrivnostna Carmen

Moški v Urškini družini so Nataliji Bratkovič potrdili dogovor, da bo prva dvobojevalka postala Carmen Osovnikar. Izbor je zato potekal po hitrem postopku, Alenka Weiss in Urška sta dvignili roko za Žana Zoreta, Dejan Guzej, Gregor Merdaus in Žiga Florjan Sedevčič pa so s svojimi glasovi potrdili svojo namero. Carmen: "Jaz upam, da bom prišla do arene, da grem lahko domov." Sklepala je, da je njen čas na posestvu potekel, nakar je dodala, da bi se lahko v zadnjem trenutku odločila, da se bo v primeru dvoboja borila. Nenazadnje je bila vedno športnica in se je ukvarjala z različnimi športi.

Carmen: "Mogoče pa znam presenetiti tudi v areni."
Igor zaupa Francu svojo 'skrivnost'

Igor Mikič je Francu med delom zaupal svojo skrivnost. Dal mu je pismo, ki sta ga z Žanom našla v vrtači. A je Franc povedal, da to njemu ne pomeni nič, saj njegov cilj ni finale. Obljubil pa je, da mu bo povedal, če bo kaj našel. Žan je medtem kar za mizo razkril nov zaplet v tekmovanju, ni pa razkril vseh podrobnosti.

Žan in Franc najdeta nov namig

Franc je svojih pet zlatnikov na tržnici izročil prodajalki Urški, a je bila tudi tokrat posebna ponudba vredna 10 zlatnikov. Žan je zato pristavil pet zlatnikov svoje družine, kar je nameraval zadržati zase. Ponudba je bila znova nočitev za dve osebi v hiški na klancu. Svojima družinama sta poročala o vsem, le glede posebne ponudbe nista bila odkrita.

V hišici na klancu sta se tudi tokrat v skrinjici skrivali dve pismi. Najprej sta prebrala zgodbo o Evi in njenem zakladu. V drugem pismu je bil namig: 'Ponosno na klancu stoji, pod njo skrivnost tiči.' Tekmovalca sta preiskala celo hiško, nato sta pogledala še pod kamni, a sta z iskanjem morala zaključiti, saj se je začelo mračiti. Nadaljevati sta nameravala takoj zjutraj.

Kmetija bo na sporedu še jutri ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

La Toya bo poskrbela za delavce in razjezila Franca

bibaleze
Portal
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
Znana pevka je prvič postala mamica
Znana pevka je prvič postala mamica
Te napake staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Te napake staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
zadovoljna
Portal
Vroč poljub, na katerega sta dolgo čakala
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
vizita
Portal
Nihče mu ne verjame, da je star 60 let
Optimalna vadba po 50. letu: napaka, ki jo dela večina, in kako jo popraviti
Optimalna vadba po 50. letu: napaka, ki jo dela večina, in kako jo popraviti
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
cekin
Portal
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
moskisvet
Portal
Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik
Preprost trik z barvami, ki moške naredi 10x bolj privlačne
Preprost trik z barvami, ki moške naredi 10x bolj privlačne
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
dominvrt
Portal
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Imajo tudi vaši tulipani to na listih? Ukrepajte takoj
Imajo tudi vaši tulipani to na listih? Ukrepajte takoj
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
okusno
Portal
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Ko se ohladi, se prileže topla enolončnica: recept, ki navduši
Ko se ohladi, se prileže topla enolončnica: recept, ki navduši
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
voyo
Portal
Kmetija
Vse o fantu
Vse o fantu
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573