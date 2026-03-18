Urška Gros ob prestopu Franca Vozla podoživela bolečo izgubo dedka

Urška in Franc v solzah

Urška Gros je jokala, ker je njena družina po dvoboju hlapcev in dekel izgubila Franca Vozla. Urška: "Res mi je hudo. Sploh si ne predstavljam, kako bomo mi šli naprej brez Franca." Zanjo je kot dedek, ki ga je izgubila le nekaj mesecev pred odhodom na posestvo. Urška: "Karakterno sta si zelo podobna, odnos sem imela zelo podoben z mojim dedkom." Tudi Franca so premagale solze, ko se je poslavljal od Urške. Franc: "Jaz bi šel kar domov." Povedal je, da sta se zelo povezala, kar ga je presenetilo. Spoštoval jo je kot mamo samohranilko in kot glavo družine, ki je znala udariti po mizi.

Franc motivacijo najde v delu

Urškina družina je bila prepričana, da bodo rdeči povsem izkoristili novega družinskega člana. A jim je Franc sam povedal, da ga poraz boli in da se bo zavzemal za zmago in za to, da se bodo preselili v hišo. Franc: "Vem, da smo sposobni, samo je treba za delo prijeti, pa je treba delati. To si morajo dati vsi v glavo, da je tukaj prva naloga, potem so pa druge stvari." Naslednji dan so zato vstali s kokošmi in začeli z delom. Franc je med žaganjem kregal Emo Dragišić, češ da bo tudi sama naslednji dan vstala ob zori.

Skrivnostna Carmen

Moški v Urškini družini so Nataliji Bratkovič potrdili dogovor, da bo prva dvobojevalka postala Carmen Osovnikar. Izbor je zato potekal po hitrem postopku, Alenka Weiss in Urška sta dvignili roko za Žana Zoreta, Dejan Guzej, Gregor Merdaus in Žiga Florjan Sedevčič pa so s svojimi glasovi potrdili svojo namero. Carmen: "Jaz upam, da bom prišla do arene, da grem lahko domov." Sklepala je, da je njen čas na posestvu potekel, nakar je dodala, da bi se lahko v zadnjem trenutku odločila, da se bo v primeru dvoboja borila. Nenazadnje je bila vedno športnica in se je ukvarjala z različnimi športi.

Igor zaupa Francu svojo 'skrivnost'

Igor Mikič je Francu med delom zaupal svojo skrivnost. Dal mu je pismo, ki sta ga z Žanom našla v vrtači. A je Franc povedal, da to njemu ne pomeni nič, saj njegov cilj ni finale. Obljubil pa je, da mu bo povedal, če bo kaj našel. Žan je medtem kar za mizo razkril nov zaplet v tekmovanju, ni pa razkril vseh podrobnosti.

Žan in Franc najdeta nov namig

Franc je svojih pet zlatnikov na tržnici izročil prodajalki Urški, a je bila tudi tokrat posebna ponudba vredna 10 zlatnikov. Žan je zato pristavil pet zlatnikov svoje družine, kar je nameraval zadržati zase. Ponudba je bila znova nočitev za dve osebi v hiški na klancu. Svojima družinama sta poročala o vsem, le glede posebne ponudbe nista bila odkrita. V hišici na klancu sta se tudi tokrat v skrinjici skrivali dve pismi. Najprej sta prebrala zgodbo o Evi in njenem zakladu. V drugem pismu je bil namig: 'Ponosno na klancu stoji, pod njo skrivnost tiči.' Tekmovalca sta preiskala celo hiško, nato sta pogledala še pod kamni, a sta z iskanjem morala zaključiti, saj se je začelo mračiti. Nadaljevati sta nameravala takoj zjutraj.