Kmetija

Urška postane prva macola Kmetije, Žan besen

Velenje, 17. 02. 2026 21.02 pred 56 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Družina je priložnost, da si priborita imuniteto, podarila Alenki Weiss in Urški Gros. Izkoristila jo je slednja, medtem ko se je Žan Zore jezil na sotekmovalce. La Toya Lopez pa je ob svojem prihodu na posestvo napovedala, da bo poskrbela za dogajanje.

Žan besen, ker ni dobil priložnosti za boj

Prijave za novo sezono Kmetije so že odprte.

Žan Zore je pričakoval, da mu bo družina omogočila boj za imuniteto. A so tekmovalci največ podkev namenili Alenki Weiss in Urški Gros. Obe sta bili veseli za izkazano podporo, medtem ko se je Žan ves čas pritoževal. Deklama je navrgel: "Saj bosta tudi kopali dol, ko sta tako dobri." Bil je razočaran: "Očitno nisem varen niti za prvega dvobojevalca." Urška: "Moramo se ženske zaščititi, tako ali tako nas je premalo." Franc Vozel je razkril, da je tekmovalkam že na začetku položil na srce, naj stopijo skupaj. Franc: "Jaz bi rad, da letos ženska zmaga." V to je zaradi razlik med njimi dvomil: "Ampak zakaj ne bi ženska spet zmagala po toliko letih?"

Urška je prva macola Kmetije

Alenka in Urška sta se pomerili v igri Žebljica na glavico. V vsako označeno mesto na tramu sta morali zabiti po en žebelj, tako da so bile glavice žebljev poravnane z lesom. Vsaka je imela svojo taktiko, Urška je najprej nastavila vse žeblje in jih šele nato začela zabijati. Alenka je kmalu zatem ubrala taktiko nasprotnice, a je bila Urška veliko hitrejša. Ema Dragišić je bila razočarana nad Alenko: "Mislim, da bi se lahko veliko bolj potrudila." Igor Mikič pa je bil navdušen: "Tudi Urška je dobila svoj vzdevek, prva macola Kmetije."

La Toya bo poskrbela za dogajanje

La Toya Lopez si je pred prihodom na posestvo ogledala lansko Kmetijo. Ugotovila je, da je manjkalo šova in so bili vsi 'malo dolgočasni'. La Toya: "Zato sem pa jaz zdaj prišla sem z mojimi oblačili, ekstra, da malo naredim, kako se reče, dogajanje." Dino Kurtović je bil navdušen nad novo divo na posestvu: "Ikonično." Pia Filipčič Carmen Osovnikar: "Sva dobili konkurenco."

La Toya je bila vesela, ker so jo lepo sprejeli, navdušena je bila tudi nad hiško na klancu. Igor je napovedal, da jo bo Carmen takoj napadla: "In bo hotela tisti zlat oreh." A je bil Mark Baržić prepričan, da jo bo pridobil na svojo stran.

'Mislim, da se bomo imeli prelepo'

La Toya se je predstavila družini: "Upam, da se bomo razumeli, zato sem tukaj, da bomo malo uživali. Malo bo tudi tekmovanja, zagotovo. Jaz mislim, da se bomo imeli prelepo." Juš Čop se ji je prišel predstavit, za njim še vsi ostali moški. A je tudi Carmen planila nanjo, češ da jo je pogrešala in je komaj čakala, da pride. Franc: "Se vedve poznata?" Tudi ostalim se je njun objem zdel sumljiv.

Pia je bila La Toye iskreno vesela: "Lepo, da si prišla, si polepšala malo posestvo." Polaskala ji je, da kar sije. La Toya razkrila, da ni zaljubljena, ampak se ukvarja s kristali. Carmen ji je nato potožila, da je na posestvu zelo napeto, da tekmovalci taktizirajo vse od začetka. La Toya: "Jaz nisem za taktike, bom bila bolj tiho." Začutila je, da je Carmen pod velikim stresom in se boji izločitve. La Toya: "Jaz verjamem Carmen, ampak vseeno bi malo pogledala in videla z mojimi očmi in spoznala ljudi, da malo ocenim sama, kakšni so." Med pogovorom z Igorjevim klanom pa je izvedela, da Carmen spletkari. Mark: "Carmen je taka zvita lisička tukaj, taka tiha lisička."

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 la toya lopez urška gros

