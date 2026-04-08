Kmetija

Urška spregovorila o težki odločitvi, ki jo je morala sprejeti

Ljubljana, 08. 04. 2026 07.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Danes ji je žal za določene odločitve v šovu, a priznava, da je sama kriva.

Njena pot v Kmetiji se je končala zaradi nosečnosti, saj se je odločila, da šov zapusti zaradi zdravstvenih razlogov. Urška Gros je prepričana, da bi v nasprotnem primeru zmagala, ker je imela po njenih besedah odlične možnosti, a se je odvilo, kot se je. Čeprav se je v šovu razveselila pozitivnega testa, prav tako Žan, se je kasneje odločila, da otroka ne bo obdržala.

Urška Gros je na Kmetiji doživela vse, bila je glava družine, bila je dekla, dobila celo naziv kmetice tedna, le dvobojevalka ni bila. V šovu se je tudi spustila v intimno razmerje z Žanom, njun odnos, ki je pripeljal celo do njenega odhoda, je bil večino časa tudi glavna tema med ostalimi sotekmovalci. Poleg taktik seveda, ki jih je Urška kovala na svoje načine in s katerimi bi, je prepričana, skoraj zagotovo tudi zmagala. A nato se je vse odvilo drugače.

Urška Gros je zapustila Kmetijo.
'Imela sem možnost, da se odločim, ali ostanem ali ne'

Urška je po opravljenem testu nosečnosti, ki je pokazal pozitiven rezultat, odšla k zdravniku, da so tudi krvno preverili, ali je res noseča ali ne. "Po tem sem se imela možnost odločiti, ali grem nazaj ali ne. Ampak glede na to, da tam nisem imela na voljo zdravnika 24 ur na dan, so mi dejali, naj dobro premislim. V resnici sem že pred tem zelo želela domov in sem že prosila, če lahko grem, pa nisem imela možnosti," je povedala in dodala, da je prav zato takoj izkoristila priložnost in šla domov.

Iskreno je spregovorila o težkih odločitvah po šovu.
'Jaz sem človek, ki je načeloma proti splavom'

Čeprav je šov zapustila noseča, se je na koncu vseeno odločila, da naredi splav. "To je ena težka zgodba. Jaz sem človek, ki je načeloma proti splavom. Dva otroka sem že rodila, ker sem bila prepričana, da bom zmogla. Ampak takrat je bila to drugačna situacija, saj sem ju lahko branila, da ne bosta imela slabega otroštva. Pri tem otroku tega ne bi mogla zagotoviti in vedela sem, da bi ta otrok pošteno trpel. Zato tega nisem mogla narediti," je povedala. Z Žanom danes nimata nikakršnega odnosa in ni ji prav nič žal, da ga nimata. Ob njeni odločitvi ji je ob strani stal nekdanji partner, kar jo je močno presenetilo.

Danes ji je žal za določene odločitve v šovu, a priznava, da je sama kriva.
'Moram priznati, da sem zelo naivna'

Ko se je prijavila v šov, seveda ni pričakovala, da ga bo predčasno zapustila, še manj pa, da bo odšla zaradi nosečnosti. "To je bila najbolj neumna ideja, kar je možno. Meni je dejansko zelo žal za nekatere odločitve v šovu, a moram priznati, da sem res zelo naivna in to ve že cela Slovenija," je povedala iskreno. Obenem je priznala, da se res zelo hitro naveže in nasede manipulacijam. "Ko si tam notri s človekom, ti lahko obljublja vse lepo in prav, a ti ne moreš vedeti, kakšen je on zunaj," je razkrila. Sama je bila takrat zelo ranljiva in v Žanu je videla rešilno bilko.

O odnosu s Francem in Carmen

V oddaji se je zelo povezala tudi s Francem, ki jo je spominjal na njenega pokojnega dedka, pa tudi s Carmen. "Ona je moje vodilo skozi življenje. V meni vidi tak potencial in toliko me je spodbujala, za kar sem ji zelo hvaležna. Prvič v življenju lahko rečem, da imam pravo najboljšo prijateljico," je povedala o njunem trenutnem odnosu. Kaj pa s Francem? "Nanj sem se tako navezala, ker me je znal skregati, mi priskrbeti kavo zjutraj in je bil glavni povod, da sem postala glava družine. Ko je zapustil našo družino, mi je zlomilo srce. V načrtu imam, da ga obiščem s svojima puncama in ga presenetim," je zaupala.

Kljub vsemu je prepričana, da je bil njen namen dosežen.
V šov je šla po prepoznavnost, da bo lahko pomagala staršem v stiski

Glede na izkušnjo s Kmetijo ne razmišlja, da bi še kdaj šla v šov, a njen namen je bil dosežen. "V šov sem se prijavila za prepoznavnost, ker sem želela, da me več ljudi spozna. Vem, da imam neko višje poslanstvo, na družbenih omrežjih imam čudovito skupnost, s katero si zelo zaupamo in zbiramo donacije, da bomo nekoč lahko pomagali staršem v stiski," je razkrila o svojem delu in dodala: "Objavljam življenjske stvari, s katerimi se lahko starši samohranilci poistovetijo. Vem, kako je težko skrbeti za otroka, ko si sam. Zato sem se odločila, da jim bom pomagala."

urška gros kmetija tv oddaje pop tv popkast

