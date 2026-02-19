Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Urška: Ti si mene zapustil, ko si šel tja k Mikiču!

Velenje, 19. 02. 2026 16.12 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Tekmovalci bodo izbirali drugega dvobojevalca, ki se bo v jutrišnji areni pomeril z Dinom Kurtovićem. Urška Gros si bo privoščila Marka Baržića, da bi mu dala lekcijo o zvestobi, na koncu pa se bosta sprla.

Vas mika pustolovščina, nepozabna izkušnja pred kamerami ali bogata glavna nagrada? Prijavite se v novo sezono Kmetije!

Na posestvu bo zavladala panika, potem ko bosta lami preskočili ograjo. Tekmovalci dobro vedo, da se gospodarica Nada zaradi takšnih dogodkov pošteno razjezi. Franc Vozel bo glasno koordiniral reševalno akcijo, kar pa nekaterim ne bo všeč. Franc: "Čisto vsi so zbegani. Nihče ne ve, kam bi moral iti. Potem pa komu kaj rečeš, te pa grdo gleda."

Franc Vozel se bo trudil, a bo za nekatere sotekmovalce preveč glasen.
Franc Vozel se bo trudil, a bo za nekatere sotekmovalce preveč glasen.
FOTO: POP TV

Družina bo ta dan izbirala drugega dvobojevalca. Urška Gros si bo privoščila Marka Baržića, češ da naj bi glasovali zanj. Tekmovalec ji je to zameril, Urška pa: "Ti si mene zapustil, ko si šel tja k Mikiču!" Ko bo Mark zagrozil, da bo v primeru izločitve za glavo družine imenoval Emo Dragišić, jo bo to dodatno razjezilo. Kdo bo v resnici drugi dvobojevalec in komu bo La Toya Lopez podelila zlat in črn oreh?

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

kmetija 2026 urška gros mark baržić

Ema prvemu dvobojevalcu Dinu: Zapomni si, vrni, ampak dvojno

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Greznica
19. 02. 2026 17.37
Igor, Dino in mali škratek Mark so odraz sodobne mladine in metroseksualnih tipov, ki jim res ni do ničesar, enim samo za fitnes in steroide, drugim samo za afne guncanje v Tifani. Da ne omenjam Žana kako se grdo obnaša do starejše ženske, nobenega spoštovanja ... tko da scenaristi tole ste ga fino zakuhal, negledljivo! mene zelo iritirajo
Odgovori
+1
1 0
ArseneLupin
19. 02. 2026 17.28
Bedasti mediji predvajajo bedaste oddaje, ki jasno odsevajo notranjo podobo bedastih medijev!
Odgovori
+0
1 1
Delavec_Slo
19. 02. 2026 17.28
Mikiču, a ni s polono?
Odgovori
+1
1 0
Greznica
19. 02. 2026 17.38
ta že lani ni nič delal samo lapal, letos pa še slabi, une nohte pa ne vem kwa hoče povedat da je mavričar al kwa ... fej. žali šiščke a očitno je sam šilček
Odgovori
+1
1 0
medŠihtom
19. 02. 2026 17.11
včeraj sem ponesreči, na obisku, za 2 min na tv videl in poslušal tole pregovarjanje, na enem od teh resničnostnih šovov, ne vem kateri je bil in kateri sploh obstajajo oz so na spredu. bil pa je slovenski. kakšen primitivizem. kakšna potrata časa. bog pomagaj ljudem ki v tv gledajo. in poslušajo to poneumljanje. kako morajo šele politične tv oddaje in novice izgledat, raje ne vem. kako je moralo to med korono izgledat, raje si ne predstavljam. gledenje v tv je en velik NE zame. ne potrebujem, ne pogrešam. in najpomembnejše, ne plačujem. kar imejte zase. in bodite poneumljeni, programirani od programa. z razlogom se reče "program".
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Vaš otrok bo odnesel to v odraslost
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
zadovoljna
Portal
Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene
Znana Slovenka tik pred porodom zapustila dom – kaj se dogaja?
Znana Slovenka tik pred porodom zapustila dom – kaj se dogaja?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju jemljete skupaj?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju jemljete skupaj?
Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije
Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije
vizita
Portal
Zaradi debelosti so ji rekli, da ne bo imela otrok. Nato je izgubila 90 kilogramov in presenetila vse
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Ali pršice povzročajo smrčanje?
Ali pršice povzročajo smrčanje?
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
cekin
Portal
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
moskisvet
Portal
Resnica, ki jo vsi skrivajo
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
dominvrt
Portal
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Jaffa kroglice: hitra sladica brez peke, ki bo navdušila tudi otroke
Jaffa kroglice: hitra sladica brez peke, ki bo navdušila tudi otroke
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
voyo
Portal
Sanje Grofov
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534