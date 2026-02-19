Urška: Ti si mene zapustil, ko si šel tja k Mikiču!

Na posestvu bo zavladala panika, potem ko bosta lami preskočili ograjo. Tekmovalci dobro vedo, da se gospodarica Nada zaradi takšnih dogodkov pošteno razjezi. Franc Vozel bo glasno koordiniral reševalno akcijo, kar pa nekaterim ne bo všeč. Franc: " Čisto vsi so zbegani. Nihče ne ve, kam bi moral iti. Potem pa komu kaj rečeš, te pa grdo gleda. "

Družina bo ta dan izbirala drugega dvobojevalca. Urška Gros si bo privoščila Marka Baržića, češ da naj bi glasovali zanj. Tekmovalec ji je to zameril, Urška pa: "Ti si mene zapustil, ko si šel tja k Mikiču!" Ko bo Mark zagrozil, da bo v primeru izločitve za glavo družine imenoval Emo Dragišić, jo bo to dodatno razjezilo. Kdo bo v resnici drugi dvobojevalec in komu bo La Toya Lopez podelila zlat in črn oreh?