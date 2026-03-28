Kmetija

Urškino ganljivo sporočilo hčerama: Brez vaju nikoli ni isto

Velenje, 28. 03. 2026 12.46 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Urški Gros je bilo zaradi dolge ločitve od svojih hčera zelo težko pri srcu, še posebej na rojstni dan ene izmed njiju. Tolažila jo je misel na to, da bosta razumeli, zakaj se je odločila za sodelovanje v Kmetiji. Če zmaga ali ne, bo to zanjo dobra življenjska lekcija.

Urška Gros je mamica dveh hčera, od katerih je bila ločena dolgih sedem tednov, tudi na rojstni dan ene izmed njiju. Umaknila se je na samo, da bi posnela sporočilo, medtem pa so jo premagovale solze. Urška: "Za rojstne dneve smo vedno skupaj, vedno se zberemo z družino. Jaz sem tudi živela samo z atijem in smo res taka mala družinica, ampak si vedno naredimo en lep piknik. Vedno smo skupaj, si povemo, da se imamo radi. To mi zelo manjka letos."

Bremenilo jo je tudi, ker ni mogla na grob svojega dedka, ki je prav tako praznoval v tistem času, da bi zanj prižgala svečko. Povedala je, da ga zelo pogreša in misli nanj. Urška: "On je bil meni kot drugi ati. Vsako leto, ko sem bila majhna, sem bila po dva meseca z njim na morju, tako je bila njegova smrt nekaj najhujšega, kar je prizadelo celo družino ... Ampak vem, da pazi name in navija zame."

Urška je sporočilo zaključila z ganljivimi besedami: "Res komaj, komaj čakam, da vaju vidim in da vaju stisnem in da vama vse povem, kaj se je dogajalo. Brez vaju nikoli ni isto. Rada vaju imam." Dodala je še: "Definitivno me žene to, da vem, da ko bom prišla domov, me bosta obe razumeli. Vem, da me pogrešata, in tudi vsi razumejo, da bomo imeli dobro prihodnost, dosti boljšo. Če zmagam ali pa ne, mislim, da bo to ena dobra lekcija, neko dobro doživetje. Jaz sem se spremenila kot človek in vem, da bo to samo dobro za naprej."

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Ženske srednjih let: zakaj je trening moči ključ do boljšega zdravja
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Kmetija
