Uspeh na celi črti, Sarine testenine so vrhunske

Gospodarica Nada je bila navdušena nad vsem, kar so tekmovalci postorili v okviru tedenske naloge, tudi nad testeninami. Razveselili so se prave pojedine, medtem ko odpadniki niso bili nič kaj židane volje.

Damjana pred dvobojem povsem na tleh Lucija Kolar se je odločila, da se bo spoprijateljila s Saro Rutar, da bi prišla do informacij glede dogajanja na posestvu. Njena nasprotnica Damjana se je povezala z Marjano, ki ji je svetovala glede izbire dvoboja, saj si želi njene zmage. Sicer je bila Damjana z mislimi pri domačih, ki jih zelo pogreša. Razkrila je, da je v resničnostnem šovu pristala, ker ni bila resna v šoli. Upala je, da bo to njena motivacija za boj. Damjana: "Da bodo ponosni name, da sem tako dolgo zdržala. Da nisem takoj obupala."

Bojan želi Reneja dobiti v roke nepripravljenega Bojan Kermavner je želel, da bi Rene nehal trenirati, da bo v areni nepripravljen. Znova je potrdil, da bo na dvoboj izzval prav njega, kar mu je že povedal v obraz. Njegov načrt je bil, da bi ga Simona prepričala v nasprotno, češ da bo izzval Luko. Simona je povedala, da se bo potrudila, v zameno pa jo bo Bojan imenoval za glavo družine. Reneju je hitro predala informacije, a Adrijana in Rene nista nasedla.

Družina zadovolji Nado, testenine se ji zdijo vrhunske Gospodarica Nada je člane družine presenetila s predčasnim prihodom. Bila je presenečena nad lepo pokošenim travnikom in zelo lepim kozolcem. In všeč so ji bili tudi sladki ajdovi rezanci. Nada: "Moram reči, da so testenine res vrhunske." Kar takoj jim je povedala, da je naloga uspela.

Bojan že tri dni samo na vodi Bojan tudi ta dan ni hotel sesti za mizo skupaj z ostalimi odpadniki, kar je pomenilo že tretji dan gladovne stavke. Povedal je, da ne bo nasedel njihovim provokacijam, in da pozorno opazuje, kdo poje koliko. Člane družine je medtem pričakala prava pojedina. Tanja je vse pohvalila in se jim je zahvalila, oni pa so zasluženo uživali v hrani in veselo nazdravljali.

Odpadniki trpijo zaradi smradu V gozdu pa so se začeli prepiri, tokrat na temo smradu, ki je mučil trojico. Rene: "Bojan včasih, ko sezuje čevlje. To je, kot da bi nekdo umrl v njih 14 dni nazaj." Bojan pa se je jezil, ker ne znajo delati z vodo, povedal je, da se doma tušira tudi desetkrat na dan. Omenil je še, da Rene umiva svoje superge s pitno vodo, kar se mu zdi nerazumno.

Gostji pritegneta moško pozornost Na posestvo sta prišli Jasmina in Živa, ki sta v hipu pritegnili pozornost moškega dela tekmovalcev. Prišli sta, da bi se razvajali, njuni želji pa sta bili kopel in masaža, pri čemer mora maser, kot sta povedali, imeti mišice. Sami sta se nameravali oddolžiti z zvočno kopeljo.

Marjana bi tekmovalce stresla iz hlač Marjana je vneto iskala Pratiko, saj je menila, da se je želijo znebiti. Ker je ni našla, je zažugala moškim tekmovalcem: "Edina rešitev je zdaj, da vas vse po vrsti iz hlač stresem, pa da vidim, kaj je notri." Izkazalo se je, da so prav dvojčka, Luka in Tom krivi za njene težave.

Pratika pod Marjaninim vzglavnikom Pratiko je kasneje našel Danijel pod Marjaninim vzglavnikom. Danijel: "Res ne vem, kako se je tam znašla." Marjana ni mogla verjeti svojim očem: "Fantje, ne vem, če me res imate za tako noro." Toda Danijel je sumil, da so ji zagodli moški tekmovalci ali odpadniki. Dvojčka pa sta že tuhtala, da bosta tekmovalki, ki je že začela verjeti v obstoj višjih sil na posestvu, naslednjič skrila očala.

