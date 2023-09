V areni bo napeto, poleg dvoboja še četveroboj

Eden izmed štirih dvobojevalcev, ki odhajajo v kajžo, se ne bo vrnil na posestvo. Nejc Hočevar se prav dobro zaveda, da si njegova družina želi vrnitve Kristijana Kozoleta , zaradi česar mu ne bo lahko. A to ne velja za vse, izzivalec Tim Novak bo dražil Kristijana z ukradeno polento in povedal: " Res rad gledam Kristijana, ko gre v kajžo. Adijo, Kristijan. Upam, da izgubiš jutri v areni. "

Tamara Talundžić bo nesla zajtrk dvobojevalkama iz svoje družine in videla bo, da sta soseda dobila vsak svojo omleto. O tem bo poročala glavi družine Marcelu Verbiču, ta pa bo naznanil: "Jaz bom z Nado sigurno govoril o sosedih, od sabotiranja naloge do kraje jajc, do kraje bal na trgu. Vsem, ker tokrat je šlo res predaleč."

A David Peter Sekirnik, ki je glava sosednje družine, bo storil enako. Med drugim bo potožil, da so bile krave v precej slabem stanju, ko so prišli v hlev. Nada pa se bo jezila, češ da se glavi samo pritožujeta in iščeta izgovore. Katera družina pa bo boljša in se bo izognila areni ter dobila nagrado, tekočo vodo in pralni stroj?