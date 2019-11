V areni bo napeto še pred dvobojem, Jana čaka novo boleče spoznanje

Nocoj se bosta v areni pomerila Luka Lampret in Denis Šajher Kovačič , ki bo v primeru poraza izgubil veliko. Videti je namreč, da je trenutno v prednosti pred ostalimi tekmovalci, saj mu je uspelo razvozlati namig stricev iz ozadja. Tudi zato se namerava boriti kot lev in je trdno odločen, da se vrne na posestvo.

Prav nič manj motiviran ni Luka Lampret, ki se je v tem tednu odločil izstopiti iz Janovega klana in je napovedal začetek svoje igre. Ker bo to naznanil tudi v areni, bo tam napeto še pred dvobojem. Luka: "Počutil sem se, kot da nisem nič vreden v tej ekipi, kot da me imajo samo za en glas ... Vsa druženja, ki smo jih imeli, so bila v bistvu bolj kot ne zaradi taktike." Jana bodo njegove besede presenetile in razburile.