V areno morata Franc in Alen, Nuša in Tim sta finalista

Tik pred finalnim tednom se bosta v areni za zadnje mesto v finalu pomerila Franc Rajšp in Alen Ploj. Patriciji Virant in Žanu Simoniču pa sta se tam že pridružila Nuša Maloprav in Tim Novak.

'Mnogokrat sem hodil po res tankem, tankem robu' Žan Simonič je po odhodu Davida Petra Sekirnika ostal sam med člani nasprotnega klana, ki pa so se mu zdeli na trnih. Žan: "Samo hodijo sem in tja. Nobenemu ni čisto jasno, na koga se zdaj spraviti." Patricijo Virant je šokiralo, kako se je lahko Žan v tako kratkem času toliko naučil. Spraševala se je tudi, od kod njemu moč in umirjenost, da vedno zmaga. Žan: "Mnogokrat sem hodil po res tankem, tankem robu, ampak mi je uspelo. Zdaj bodo ostali videli, kako je hoditi po tem robu. Srčno upam, da padejo čez ta rob, v to luknjo pogube."

Dvomi v iskrenost prijateljstva med Alenom in Timom Tim Novak je že tuhtal, kako bi si člani njegovega klana med seboj podelili kamenčke. Za Žana namreč tokrat niso smeli glasovati. Alen Ploj je predlagal žrebanje, a je bil Tim proti, in Patricija je zaradi tega podvomila v njuno prijateljstvo. Na koncu sta se javila Alen in Franc Rajšp, Žan je kasneje dražil Tima, zakaj ne gre v areno sam. Tim: "Saj ti ne odločaš."

David za porotnico izbere Klaro Vodopivec David Peter Sekirnik je v zadnjem video sporočilu vsakemu tekmovalcu namenil nekaj besed. Franca je opisal kot živo legendo, s katero bi z največjim veseljem kdaj šel na pivo. Patriciji je zameril 'kakšno izdajico, pa kakšno laž'. Timu je sporočil, naj bo včasih malo bolj ponižen, in naj ne misli, da je najpametnejši in najboljši. Tudi Alenu je očital izdajo, več časa pa si je vzel za Žana in njuno prijateljsko romanco. Za porotnico je na presenečeje vseh izbral Klaro Vodopivec.

Častna moža v areni Natalija Bratkovič je pred izborom dvobojevalcev napovedala: "Nekateri ste se do sedaj zelo uspešno izogibali bojem za obstanek na posestvu. Od danes dalje to več ne bo mogoče." Sledilo je glasovanje za prvega dvobojevalca in Alen je glas namenil Francu. Žan bi v areni želel videti Tima, slednji je glasoval za Franca, ta pa za Alena. Nuša in Patricija sta kamenček namenili Francu, ki je postal prvi dvobojevalec.

Na glasovanju za drugega dvobojevalca je Alen svoj kamenček namenil Nuši. Žan je znova glasoval za Tima, slednji je s kamenčkom Alenu rešil sebe. Franc je prav tako glasoval za Alena, pridružili sta se še Nuša in Patricija. Alen se bo tako pomeril s Francem v prihodnji areni, za enega izmed njiju pa bo tekmovanja konec. Alen je povedal, da bi lahko lobirala za glasove, a tega zavestno nista storila: "S tem sva samo dokazala, da sva častna moža." Nuša in Tim sta finalista letošnje Kmetije Natalija je nato napovedala: "Nuša in Tim, ker nista bila izbrana, vaju čaka drugačna usoda." Tima je že zaskrbelo, ko je Natalija nadaljevala: "Ta trenutek sta postala finalista letošnje Kmetije." Poleg njiju sta v finalu že Patricija in Žan. Kdo se jim bo pridružil kot zadnji?

