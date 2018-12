V areno tokrat Aneta: 'Raje grem sama, kot da dam njej to veselje'

Porotniki in tekmovalci so se dogovorili, da tokrat s skupnimi močmi za prvo dvobojevalko izberejo Aneto in to jim je uspelo. Pripomogla pa je tudi sama, saj se je v areno "raje poslala sama", kot da bi to veselje prepustila Anni. Posestvo je še zadnjič obiskala Nada, ki se je od svojih prvih tekmovalcev poslovila v solzah.

Alex ostaja v igri za 50.000 evrov, Anna pa je izpadla, a postala glava porotnikov. FOTO: POP TV

Ker sta bila po prvih dvobojih izenačena, sta se Anna in Alexander pomerila še v moči. Mošnjički so več sreče prinesli Alexu, ki tako ostaja v igri za 50.000 evrov, Anni pa ni bilo treba zapustiti posestva, temveč je postala glava porote. "Bila je težka nasprotnica, mogoče sem jo malo podcenjeval," je po dvoboju rekel Alex, ki ji bil tudi malo razočaran, saj se Anna z njim ni želela pogovarjati. "Žalostno, ker je to igra," je dejal.

In čeprav se že tik pred koncem, se nekatera nasprotja finalisti niso še nič polegla, temveč še okrepila. "Jaz Anete ne prenesem več, tudi videti je ne morem," je dejal Franko, Denis pa je enakega mnenja: "Aneta mi gre že tako na živce, ne morem več gledati njenega obraza." Pa tudi z njene in Nikove strani ni velikih simpatij. Ko sta Fanko in Denis zgodaj vstala in šla na posestvo, je dejala: "Tja sta se šla prilizovat in dogovarjat za glasove, gnusita se mi." Nik pa je bil njunega odhoda vesel in skoval rimo: "Pajacev ni, noben ti ne teži!" V areno tokrat odhaja Aneta In imela sta prav, porotniki in tekmovalci so se hitro dogovorili, da tokrat s skupnimi močmi za prvo dvobojevalko izberejo Aneto. "Je tako juho, kot si jo je skuhala. Od prvega dne bi se morala zavedat, da se ljudje vrnejo in da imajo nek glas. Ne razumem, zakaj je zdaj živčna," je dejala Lara.

Aneta je postala prva dvobojevalka. FOTO: POP TV

Porotniki so večinsko odločili, da svoj črni kamenček podelijo Aneti. Pri glasovanju finalistov pa je se Aneta sama odločila, da bo krojila svojo usodo. Svojega kamenčka ni dala Denisu, s čimer bi poskrbela za izenačenje, temveč Franku. Ker bi Anna v primeru neodločenega rezultata glasovala za Aneto, se je v areno "raje poslala sama, kot da njej dam to veselje". "Končno ima možnost, da svojo jezo, sovraštvo in negativno energijo strese v areni in pokaže, kako je močna, spretna in pametna," je rekla Anna. Nada se je v solzah poslovila od svojih prvih tekmovalcev Posestvo pa je še zadnjič obiskala Nada in pregledala tedensko nalogo, ki so jo seveda zgledno opravili. Od svojih prvih tekmovalcev se je poslovila v solzah ganjenosti: "Dragi moji kmetje, prišel je konec. Vi ste bili moji prvi tekmovalci in nikoli vas ne bom pozabila. Čeprav ste mi velikokrat potegnili živec, ampak to je del življenja na kmetiji. Ponosna sem na vas, še najbolj ponosni pa ste lahko sami nase. Hvala vam. Lepo je bilo z vami, upam, da ste uživali tako, kot sem jaz. Polagam vam na dušo: pri meni doma so vrata vedno odprta, vedno me lahko obiščete in boste videli, kakšna sem v resnici."

Tudi zvečer so se porotniki in tekmovalci finalnega tedna podružili in obujali spomine na najbolj zabavne trenutke letošnje Kmetije, med katere gotovo spada tudi kraja povratnikov, ko je Sabina vzela nekoliko preveč.