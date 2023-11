V dvoboj gresta David in Suzana, na posestvo pa prihaja znan obraz

Nocoj se bosta za nadaljnji obstanek v tekmovanju spopadla David Peter Sekirnik in Suzana Bajrić. To ne bo edini dvoboj v areni, poleg tega pa tekmovalce čaka veliko in za nekatere neprijetno presenečenje.

Žanu Simoniču tokrat v areni ne bo lahko. Za nadaljnji obstanek v tekmovanju, ki se že približuje polfinalu, se bosta borila njegova zaveznika David Peter Sekirnik in Suzana Bajrić. Mateja Šereg bo za razliko od njega uživala: "Čakaj, koliko je SD-jevcev (članov Žanove stranke Sami dedci)? Eden, dva? Ne, samo eden je na tribuni." icon-expand Suzana ali David? Kdo se bo moral posloviti? FOTO: POP TV Žan bo na trnih tudi zato, ker bo moral kot glava družine v dvoboj s Patricijo Virant. Tekmovalka je bila namreč zmagovalka dvoboja grešnih kozlov, z Žanom pa se bosta pomerila za največjo prednost doslej. Družina mora še pred areno dokončati nalogo in nocoj bo znano, čemu bo služila hiška, ki so jo gradili dva tedna. Tekmovalci bodo presenečeni, ko bodo zagledali znan obraz. Kakšna bo vloga novega prebivalca kmetije? Ne zamudite nove oddaje 10. sezone resničnostnega šova Kmetija nocoj ob 21.15 na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO. icon-expand Kmetija FOTO: POP TV