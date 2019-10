V gozdu poleg vseh zaveznikov izgubil tudi 15 kilogramov

Bojan Kermavner razkriva, zakaj se je odločil odstopiti svoje mesto na posestvu poraženi Tanji Balabanić. 59-letnik trdno stoji za vsemi svojimi odločitvami, medtem ko je o Reneju Šantiću ustvaril slabo mnenje.

Bojan Kermavner se ni prav dolgo veselil zmage proti Tanji Balabanić in Damjani Tomažin. Po končani bitki se je v areni pričela čustvena drama, Jan Klobasa je bruhnil v neutolažljiv jok, ker ni hotel izgubiti svoje prijateljice Tanje. To so bili trenutki, ko je Bojan nepričakovano sprejel svojo odločitev, da ji odstopi svoje mesto na posestvu. Bojan: "Ko sem videl ta živ žav, otroški vrtec, začeli so jokati. To me je spominjalo na en pogreb." Zato ji je omogočil, da se je vrnila na posestvo, misleč: "Naj uživajo skupaj, žurajo. Zanimivo pa bo, ko bo enkrat dvoboj ena na ena, ko bo recimo dvojček, ki je najbolj jokal, v areni s Tanjo. Ne vem, kako se bo pa potem odločil, ali bodo tudi samo solze ali se bo tudi predal."

Bojan stoji za vsemi svojimi odločitvami FOTO: POP TV

Pred slovesom je povedal, da je bilo 20 dni, ki jih je kot odpadnk preživel v gozdu, zanimivih, pa tudi koristnih. Bojan: "In mi je prav prišlo, da sem bil sam s seboj. Ker največkrat sem bil sam, oni so me pač izolirali, mogoče je bil to medgeneracijski prepad. Dejansko mi je tudi prav prišlo, zato da sem opravil svojo očiščevalno dieto, dejansko sem spravil svojih 15 kilogramov dol."

Pred začetkom šova s 15 kilogrami več FOTO: POP TV

Slaba stran bivanja v gozdu pa je bila zanj ta, da je spoznal osebe, s katerimi se zaradi povsem drugačnih pogledov na svet nikakor ne bi ujel niti v zasebnem življenju. Bojan: "Ne, hvala lepa." Napoveduje, da bo Rene Šantić igral najpomembnejšo vlogo na posestvu: "On bo tukaj manipuliral z ljudmi, ker on je medijska osebnost." Sam stoji za vsemi svojimi odločitvami in ne bi spremenil ničesar, gledalci pa so ga spoznali prav takšnega, kakršen je v resnici. Bojan: "Slovenija je videla, kdo sem."

Kako bo svojo drugo priložnost izkoristila Tanja Balabanić in kakšne zaplete lahko družina pričakuje v novem tednu napetega šova? Ne zamudite jutri ob 20. uri na POP TV in že 24 ur prej na VOYO.