V kajži se Tjaša in Franko nista mogla zadržati

Jutro je na kmetiji prineslo presenečenje in tudi žalost. Najprej jih je z najzgodnejšim obiskov na posestvu presenetila gospodarica Nada in vse, razen Denisa in Zdenke, ki sta bedela, pošteno zmedla. Nato pa so odkrili, da je ena izmed koz podlegla bolezni. Izguba je prizadela vse, najbo lj pa Anno, ki je njihova skrbnica: "Jaz tega ne morem gledat, imam tako mehko srce, da mi že razpada od vseh teh smrti."

Nada je dodala, da sta žal bolezen in smrt živali na kmetiji nekaj običajnega, na sreč o pa je ena izmed koz breja. "Upamo, da bo ta kozica na Kmetijo prinesla novo življenje in vesel je," je bila optimistična. In res je ob odhodu – po tem, ko so jo člani druž ine pogostili, ona pa jih je razveselila z novico, da je naloga opravljena – opazila, da se v hlevu rojeva novo življenje. Vsi so bili razneženi in polni upanja, ko so opazovali rojst vo dveh kozic.

To se je poznalo cel dan, saj je minil brez drame, prinesel je celo nekaj razigranosti, na koncu pa solze ganjenosti.

Tekmovalki Franku vdrli v kopalnico

Sicer so dekleta (in gledalke) že imele več priložnosti, da si napasejo oči na Frankovem izklesanem telesu, pa jim ni in ni dovolj. Razigrani Aneta in Anna sta vstopili v kopalnico, ko se je umival v banji in ga spravili v zadrego. Čeprav ima zavidanja vredno telo, mu je neprijetno biti gol. "Sem zelo sramežljiv," je pojasnil. Radovedni gostji je odpravil šele, ko je "zagrozil", da se bo obrnil in da utegne iz banje "štrleti kaj drugega kot noge".

Iz smeha v jok

Čeprav sta se Franko in Tjaša zaradi odhoda v kajžo od sotekomovalcev poslovila, preden so dobili nagrado, ki jim jo je obljubila Nada, to ne pomeni, da sta ostala brez nje. Nagrada, ki je tokrat čustvena, ju je pričakala ob prihodu v kajžo. Na tablici sta si lahko ogledala posnetke njunih domačih, ob tem pa sta oba od ganjenosti in zaradi pogrešanja družine zajokala. "Ni besed, tega ne more kupiti noben denar, to je vredno veliko več kot 50.000 evrov," je dejal Franko.