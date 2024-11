V največji klan se bo prikradla paranoja

Žan Hronek si bo še naprej prizadeval, da bi v areno poslal Tima Novaka . Stanislav Travnikar se bo strinjal: "Midva sva od začetka skupaj, morava drugi klan malo razbiti." Stanislav bo tudi mnenja: "To je zdaj ta neki novi klančič, ki drži skupaj, ampak jaz mislim, da vsi skupaj sedijo nekje na dveh stolih." In res se bo v največji klan prikradla paranoja. Tamara Talundžić : "Jaz mislim, da našo Tjašo skrbi, ker si res želi zmagati, da se bomo obrnili proti njej." Tim pa bo opazil, da je zaskrbljen tudi Žiga Mohar .

V dvoboju hlapca in dekle se bosta spopadla Stanislav in Anja Malešič. Glava družine Nik Triler jo je določil za deklo, ker se mu je zdela najlažje premagljiva. Če jo bo Stanislavu uspelo premagati, bo postal že tretji tekmovalec, ki bo izvedel za skrivnost, ki se skriva v gozdu. Skozenj namreč vodi lažja pot do finala.

Kmetija je odslej na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.