V napetem troboju slavila Aljaž in Jan, Aneta izpadla tik pred polfinalnim tednom

Manja je ugotavljala, da morajo pred prihodom gospodarice Nade postaviti streho na kozolcu, izdelati hlapca in popraviti vrata. Delali so samo ona, Danijela in Tom , medtem ko so bili ostali v šotoru. Glava družine je odločno povedala, da zajtrka ne bo, dokler tedenska naloga ne bo dokončana, če si bodo v šotoru želeli, pa si ga lahko pripravijo sami. A je tudi Aljaž mislil na nalogo in je naročil Ivanu , kako naj dokonča klopotec. Ker je Ivan priskočil na pomoč in je delo končno steklo, je Manja le pripravila zajtrk.

Nada je nato izrazila željo, da bi se skupaj fotografirali. Nada: " Ta spomin bom skrbno hranila. " Družini je obljubila nekaj sladkega in jim pustila telefon. Vsak izmed njih je imel 5 minut dostopa do interneta. Čakalo jih je še eno presenečnje. Nada: " In to je hrana za dušo. Prične se po areni in traja cel teden. " Napovedala je, da bo ta del nagrade najlepši.ž

Gospodarica Nada je prišla na posestvo zelo dobre volje, a je zelo previdno odprla vrata. Kozolec ji je bil všeč, a je pomislila: " Ko bom jaz šla, bo pa padlo. " Nad Aljaževim klopotcem pa je bila navdušena: " Ta klopotec gre pa v moj vinograd. " Izrazila je željo, da bi šla do šotora, tam je pohvalila Aljaža in mu namenila zlatnike za kmeta tedna. Za kozolec je povedala, da bi ga lahko pobarvali in lepše odžagali, a je bil narejen tako kot mora biti. Zato je bila naloga opravljena.

V areno so nato prišli borci Aneta , Jan in Aljaž, ki so se pomerili v igri Petelinja piramida. Najprej so morali premagati poligon, in sicer so se morali ob vrvi prebiti skozi šestkotno oviro. Aljaž je bil izredno motiviran in se je prvi dokopal do žaklja s kroglami. Z loparjem je v košaro na gugalnici spravil vse tri krogle, medtem ko sta Jan in Aneta še vedno premagovala prvo oviro. Aljaž je odklenil skrinjo z manjkajočim kosom miselne uganke in začel piramido prestavljati z levega na desno polje. Odlagal je lahko samo manjše kose na večje, naenkrat pa je lahko premaknil samo en kos.

Natalija je tri polfinaliste Manjo, Danijelo in Toma pozdravila v zadnji areni grešnih kozlov. Danijela je pojasnila, da za drugega dvobojevalca niso izbrali Toma tudi zaradi tega, ker so računali, da se jim bo morda pridružil. Manja pa je pričakovala, da se jim bo klan v prihodnjem tednu zagotovo maščeval. Pridružil se jim je tudi Ivan, ki je razkril, da je bila vloga drugega grešnega kozla njegova zadnja žrtev.

Medtem je Aneta prišla do žaklja s kroglami. Zadnji se je do žaklja dokopal Jan in dohitel Aneto, ki ni imela sreče s kroglami. Aljaž je medtem uspel prestaviti piramido in je postal prvi zmagovalec troboja. Za zadnje prosto mesto v polfinalnem tednu sta se tako borila Aneta in Jan. Slednji je prvi uspešno pospravil tri krogle in je začel s prestavljanjem piramide. Aneta se je kot zadnja spopadla s petelinjo sestavljanko, a je bil Jan hitrejši in postal drugi zmagovalec troboja.

Aneta se poslovi

Aneta se je morala posloviti od sotekmovalcev in Aljaž ji je obljubil, da se bo odslej boril za njiju. Aneta je tekmovalcem povedala, naj uživajo in naj se ne kregajo. Aneta: "Mogoče se niti ne zavedam tega poraza in lahko, da bo prišlo čez par dni za mano, ampak trenutno sem vesela, da se je odvilo tako kot se je in da odhajam domov." Dodala je še, da je letošnja Kmetija ni presenetila, ni pa pričakovala takšnega psihološkega pritiska. Aneta: "Mislim, da sta bili samo dve ali pa mogoče tri osebe, s katerimi sem se pogovarjala odprto, drugi se mi zdi, da niso razumeli mojega načina razmišljanja in ne mene kot mene."