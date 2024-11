V ponedeljkovi areni se bosta udarila Stanislav in Žan

Natalija Bratkovič je pred izborom drugega dvobojevalca povedala: " Današnje glasovanje bo zagotovo vplivalo na izbor hlapca in dekle v naslednjem tednu in seveda tudi, kdo se bo uvrstil v polfinalni in kdo v finalni teden. " Tjaša je glasovala za Tima, da Žan Hronek ne bi posumil, da je na njegovi strani. Tim je glasoval za Žana, saj se z Žigo Moharjem bolj razume. Ines je kamenček namenila Žanu, tudi Stanislav Travnikar se je odločil zanj. Tamara je glasovala za Žana, slednji za Tima. Marjana Povše je kamenček namenila Žigu, slednji se je odločil za Anjo Malešič , ki mu je kamenček vrnila. Nik Triler pa je za konec povedal, da si nikoli ne bi mislil, da se bo tako dobro razumel s Stanislavom in Žanom. Glasoval je za Tima.

Tim je sklical sestanek, da bi zgladili spore v njihovem klanu. Ines Dužič in Tjaša sta začeli razčiščevati, kaj je zmotilo druga drugo, nakar je Tamara poudarila, da imajo močen klan, ki pa lahko razpade. Tamara: " Dejstvo je, da moramo držati skupaj, če želimo priti čim dlje. " Tjaša pa je vztrajala, da je Ines zahrbtna in da obrača besede. A so tudi tekmovalci izgubljali zaupanje v Tjašo.

Skrivni dogovor

Žan je postal drugi dvobojevalec, kar je tudi pričakoval. Žan: "Nekoga je treba najti." Glasno je povedal, da bo v primeru poraza za glavo družine imenoval Stanislava, in ne Tjaše. Tamara je komentirala: "Dejstvo je, da nas je tako malo, da že vidimo, kdo igra in kdo igra grdo igro, in Tjaša hoče izpasti lepa, ampak na žalost to več ne gre ... Hotela je Žana dati ven, ampak potihoma pa še vedno biti dobra z njim, to tako ne gre. Tjaši se to že maščuje, ker so vsi v bistvu ugotovili, da igra dvojno igro." A je Tjaša razkrila, da imata z Žanom skrivni dogovor, da bo za glavo družine v primeru poraza imenoval prav njo.

Tim in Tamara odpreta skrivno sobo

Tamara in Anja sta se nato lotili preiskovanja slik, saj je Anja pri tem početju že zalotila Tjašo. Ustavili sta se pri pravi sliki, a nista pomislili, da bi se lahko nekaj skrivalo za njo. Pomislili sta na slamo in šli sta raziskovat po posestvu. Tjaša je medtem preverila, če lahko tudi ostale kljuke v hiši odpirajo vrata do skrivne sobe. Anja in Tamara sta se nato vrnili do slike, a sta potrebovali Timov nasvet. Tekmovalec je zagledal luknjo in takoj ugotovil: "Izgleda, kot da je neka kljuka." Tjašini strahovi so se uresničili, saj sta šla takoj iskat drugo kljuko, in uspelo jima je. Tim, ko je vstopil v skrivno sobo z nabiralniki: "Nisem pričakoval tega." Tamara: "Glede na nabiralnike bi rekla, da nas čaka še dolga pot, da razvozlamo to uganko."