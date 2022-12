V prvem troboju sezone se bodo pomerili Aneta, Jan in Aljaž

Razplet tega tedna nikakor ni po volji in okusu pripadnikov klana, ki se je do nedavnega zdel najmočnejši na posestvu. Nekdanji izzivalci so si namreč želeli v dvoboj poslati Ivana, toda Aneti streljanje s fračami ni in ni šlo od rok. Potem ko je Danijela našla zlat kamenček, pa jim je pokvarila še drugi del načrta in v areno namesto sebe poslala Aljaža.