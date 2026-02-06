Naslovnica
Kmetija

V prvi areni sezone se bosta udarili največji sovražnici

Velenje, 06. 02. 2026 16.14 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Prvi dvoboj sezone bo vrhunec burnega prvega tedna tekmovanja. Pomerili se bosta največji sovražnici na posestvu, Lana Pečnik in Nuša Šebjanič. Katera se bo morala posloviti in ali bo tekmovalcem uspelo opraviti prvo nalogo sezone?

Prejšnjič so načrti Nuše Šebjanič padli v vodo in v prvi areni sezone se bo kar sama pomerila z Lano Pečnik. Največji sovražnici na posestvu se bosta morali pred dvobojem preseliti v kajžo. Nuša: "Misel na to, da bom morala celo noč biti z Lano. Joj, kar zdaj me je pri srcu stisnilo." Člani družine se bodo upravičeno spraševali, ali se bosta morda udarili že v kajži.

Družina se bo obremenjevala tudi zaradi prihoda gospodarice Nade. Če jim naloge kljub garanju ne bo uspelo opraviti, bodo tekmovalci ostali brez zlatnikov, s tem pa brez hrane. Gospodarica Nada, ko jo bo na posestvu pričakala glava družine Ema Dragišić: "Izgovori, izgovori, sami izgovori. Mene ne bo nihče okrog prinesel." Toda upanje bo še tlelo. Ali bo tedenska naloga kljub zapletom uspešno opravljena?

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

kmetija 2026 nuša šebjanič lana pečnik

Nuša je kopala jamo Lani, vanjo je padla sama

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jani.
06. 02. 2026 16.34
Uni tamali blondi rine ven krap na polno! 🤣
Odgovori
+7
7 0
Amor Fati
06. 02. 2026 16.30
Telenovela Skrito v Raju je imela boljši scenarij.
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
