'V šov sem šel, da sem bil jaz tisti, ki je šel drugim na živce'

Kmetijo je zapustil še en močen član, Dejan Guzej, ki je veljal za močnega, a lenega. V dvoboj je kot prvi dvobojevalec izzval Franca Vozlja, ta pa ga je na koncu premagal v boju, imenovanem sekira. "Arena s Francem ni bila ravno naporna. Ne vem, kdo si je bolj želel iti domov. Se mi je zdelo, da je bil Franc kar malo razočaran, ker je moral iti nazaj na posestvo. Že en dan prej sem v kajži rekel, da bo šel en nazaj na posestvo, drugi pa srečen domov. Zato sem mu tudi dal zapestnico, da bi imel tudi on srečo in šel čim prej domov," je svoje prve občutke po porazu v areni opisal Dejan, ki še danes nosi zapestnico. "Srečo prinaša, ker grem tudi danes domov," se je zasmejal.

Dejan Guzej FOTO: POP TV

Ko sta s Francem stopila v areno, je bilo sicer jasno, da si družina želi, da Dejan posestvo zapusti. Bilo je zelo čustveno, tako Alenka kot Žan sta jokala, solze pa so pritekle tudi Francu. Kako pa se je ob tem počutil Dejan? "Meni je bilo čisto vseeno. Čudno mi je bilo le, da ga je Žan prosil, da ostane, ker če bi Franc šel domov, bi ga sigurno dal za glavo družine. Se mu vidi, da ni razmišljal vnaprej," je povedal in dodal, da je že v začetku tedna povedal, da bo šel domov in da bo Aleksandra glava družine.

Njegov načrt, s katerim je malo tudi lobiral pri sotekmovalcih, da ga ne bi prehitro poslali domov, se ni izšel. Da je želel zaročiti svojo partnerko, ko bi prišla na obisk, ni skrival, a številni so dvomili v njegovo iskrenost. Tudi zaradi tega, ker so na prstu njegove drage opazili prstan. "Prstane imajo tudi punce v osnovni šoli, celo Igor je imel šest prstanov, kolikokrat je torej on že poročen? Tudi Dino in vse ženske tam so imele prstane, pa nobena ni bila zaročena, pa ni bilo panike. Ženske imajo prstan kot modni dodatek," je v svojem značilnem smehu povedal Dejan in razkril, da to vseeno ni bil del taktike. Svojo drago je res želel zaročiti, kar je povedal pred celo Slovenijo, tako da je njegov načrt delno uspel.

Dejan Guzej FOTO: POP TV

Obiske so sicer pričakovali v 10. tednu, a jih ni bilo niti v 11., napovedani pa niso bili niti za 12. teden. Takrat mu je, kot je povedal, enostavno 'vse padlo dol'. "Pa še tisti krompir je bil za nalogo. Rekel sem si, da če bom našel zlati krompir, je to znak, da ostanem, drugače pa grem domov," je priznal tekmovalec, ki je izpadel v 11. tednu. Dodal je še, da se je zavedal, da ga ob zmagi v areni spet čaka mesto v hlevu, da bo Žan glava družine in da bo zagotovo spet pristal v dvoboju.