V Velenju so zaradi finalistov Kmetije tekle tudi solze

Dan pred velikim finalom so se finalisti Kmetije odpravili še v Velenje, kjer je bil organiziran zadnji meet & greet z Aneto, Denisom, Frankom in Nikom. Oboževalci so ponovno prišli na svoj račun – videli smo različne plakate, oboževalci so dobili podpise, objeme in fotografije.

FOTO: Miro Majcen

"Tako dolgo sem te čakala, zdaj veš, kaj si mi dolžen," je Franku rekla oboževalka v trgovini Jager v Velenju. Franko pa se je znašel in rekel, da je bolj primerno, če da poljubček hčerki, ki je bila njegovih let. Oboževalci so, tako kot v Celju in Mariboru, navijali za vse štiri finaliste, dekleta pa so bila najbolj navdušena nad Frankom in Denisom. "Tam je oboževalka, ki me je spremljala že leta 2014. Jokala je, ko me je spoznala," je povedal Denis in pokazal na najstnico, ki je navdušeno pogledovala proti njemu. Tudi sama nam je povedala, da ga spremlja že od prve Kmetije in da z vsem srcem navija zanj.

Meet & greet: Finalisti Kmetije v Velenju FOTO: Miro Majcen

V velenjsko trgovino Jager je prišlo veliko ljudi, Denisa je prišel pozdravit prijatelj Leon, s katerim sta bila zaveznika v prvi Kmetiji, vse štiri pa je pozdravila tekmovalka letošnje Kmetije Zdenka. In če so v Mariboru vsi dobili majhna darila (čestitke in čokolade), je oboževalec tokrat presenetil Aneto – podaril ji je namreč dimljeno postrv. In Nik? Zdi se, da napetost na 19-letnika vpliva blagodejno, saj je bil tokrat najboljše volje, pred oboževalci je poplesaval, se z njimi šalil, fotografiral in podpise delil na kartice, telefone, plakate in celo roke, ko je kartic zmanjkalo.

Meet & greet: Finalisti Kmetije v Velenju FOTO: Miro Majcen

Na koncu pa je trgovina Jager poskrbela še za sladkanje in vsakemu finalistu pripravila torto z njegovo fotografijo. Aneta, Denis, Franko in Nik so jo razrezali in z veseljem delili z oboževalci. In če ste mislili, da je med njimi huda napetost, ki se vleče še od šova, ste se zmotili. Seveda, med Aneto in Denisom je najbolj napeto, saj vedno znova rada poudarita, kdo je kaj rekel ali naredil v šovu, a do večjih sporov v zadnjem tednu pred finalom ni prišlo. Ali to pomeni, da so taktični in najbolj drzne izjave varčujejo za zaključno dejanje? Bomo videli nocoj! Kdo bo zmagovalec letošnje Kmetije boste izvedeli danes v finalni oddaji, ki se začne ob 20. uri na POP TV.