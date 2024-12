V zadnjem polfinalnem dvoboju se bosta udarila Nik in Ines

Tekmovalci se nikakor niso mogli dogovoriti, kdo naj bodo člani porote. Tim Novak : " Porota je zelo pomemben faktor, do zdaj je bila cela igra odvisna od mene, od mojih taktik, vse to, zdaj pa imam roke zvezane in moja usoda tu na posestvu je odvisna od porote. " Zato so se lotili glasovanja, nakar je glava družine Tamara Talundžić razglasila: " Porota je izbrana. " V Kmečkem listu so lahko prebrali, da bo ta na koncu štela osem članov, zadnji član pa bo imel nekoliko več moči kot glava porote. Prvega člana izbira Žiga Mohar , zadnji član pa bo znan po jutrišnji areni.

Timov klan se veseli

Tamara, Anja in Tim so se po koncu glasovanja veselili, saj so vsi trije prišli do finala. Tjaša: "Tukaj nas je bilo 20 in od tega se nas je 17 ljudi borilo za sebe. Anja in Tamara pa potiskata Tima naprej in praktično vse več ali manj, kar se je dogajalo na posestvu, je lahko Tim dejansko ležal z nogami v zraku in sta Anja in Tamara delali vse namesto njega. Taktike, prijateljstva, kreganja, ... In meni se to ne zdi prav." Trojica jo je spomnila, da je imela Žigo in Žana Hroneka, Tjaša pa je odvrnila, da sta onadva za razliko od Anje in Tamare hotela zmagati. Tamara je nato spomnila, da je izdala Žana, Tjaša pa je zaključila, češ da je bilo to maslo več ljudi.

