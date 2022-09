Valerija in Jan druga dvobojevalca, po izboru tekmovalce premagala čustva

Gospodarica Nada je bila zgrožena nad neredom, ki je vladal v hlevu, in razočarana nad organizacijo dela v hiši. Razočarana sta bila tudi Valerija in Jan, ki sta postala druga dvobojevalca. Denis in Karin sta po izboru točila solze, Ivanu pa je znova 'dvignilo pokrov'.

Dišeč hlebec kruha in 20 zlatnikov Gospodarica Nada je presenetila tekmovalce, da bi preverila, kako delujejo pod pritiskom. Najprej se je oglasila pri Majini družini in ni skrivala razočaranja: "Resda živijo v hlevu, ampak je pa kot v svinjaku. A teh deklet to res nič ne zmoti? Sramota!" Tokrat jih ni kregala, a kot so povedali tekmovalci sami, prihodnjič ne bo tako. Za dobrodošlico jim je Nada prinesla hlebec domačega kruha in 20 zlatnikov, ki jih lahko uporabijo na tržnici.

icon-expand Maja je malo prigriznila. FOTO: POP TV

Nada pa je bila razočarana tudi v hiši, saj se je preveč tekmovalk ukvarjalo z večerjo, ko pa bi lahko pomagale pri nalogi. Nada: "Če bo tako šlo naprej, bodo pomrli od lakote." Jožica pa je bila do solz ganjena, ker je spoznala gospodarico in ji segla v roko. Tudi Aleševa družina se je razveselila dišečega kruha in zlatnikov. Nada pa je opazila: "Zdi se mi, da vse moje kmete zanimajo samo zlatniki. Vnaprej si jih bodo morali dobro prislužiti." Družini sta kmalu zatem ugotovili, da so cene dobrin na tržnici poskočile. V hlev se prikrade lakota Glava družine Maja je bila prepričana, da članice lepo skrbijo za fante, ki so zadovoljni s hrano. A je Vladislav povedal: "S hrano je pa res katastrofa." Povedal je, da je lačen, njihovo kuhinjo pa primerjal s kuhinjo druge družine. Videl je, kako velik lonec so zagrabile njihove kuharice, oni pa so tisti dan celo ostali brez zajtrka. Dodal je še, da bi sam prevzel kuhinjo, če bi lahko. Kasneje se je še ponudil, da se bo žrtvoval, da bi na tržnici nakupil več dobrin.

icon-expand Vladislav je občutil lakoto. FOTO: POP TV

Druga dvobojevalka po drugem krogu glasovanja postane Valerija Družini sta ta dan izbirali druga dvobojevalca. Aleševa družina je lahko izbirala med ženskimi članicami. Jožica je kamenček namenila Danijeli, saj jo je malo razočarala. Jan je uresničil Jožičino željo in svoj kamenček namenil njej. Tako se je odločila tudi Valerija. Karin pa je protestirala, ker se je sama želela znebiti močnejših, sama je tako svoj kamenček dala njej. Danijela je kamenček vrnila Jožici, Denis se je odločil za Moniko, slednja pa se je odločila za Valerijo. Glava družine Aleš je svoj kamenček namenil Valeriji, zato sta imeli ona in Jožica enako število kamenčkov. V drugem krogu je več kamenčkov dobila Valerija, tudi Danijelinega, pa čeprav sta tekmovalki sklenili dogovor. Valerija je bila razočarana tudi zaradi Denisovega kamenčka, saj si je pripisovala zasluge, da ni postal prvi dvobojevalec. Karin se bo tako pomerila z Valerijo, a le v primeru poraza pri tedenski nalogi, ki pa bi za družino pomenil tudi selitev v hlev. Denisu je bilo po izboru težko pri srcu in sta ga morali Monika in Karin tolažiti. Prva dvobojevalka pa je tudi jokala, saj je bila mojstrica taktiziranja še sama presenečena nad taktiziranjem in umazano igro v prvem tednu tekmovanja. Malce pa se je potolažila v Aljaževem objemu.

Presenečenje v hlevu, drugi dvobojevalec je Jan Majina družina je izbirala med moškimi člani. Vladislav je kamenček namenil Janu, Manja se je odločila za Vladislava. Ivan ga je namenil Janu, Andrea pa Ivanu. Jan ga je prav tako namenil Ivanu, prvi dvobojevalec Peter pa je izbral Jana. Karin je presenetila s kamenčkom Janu, ki naj bi se želel preizkusiti v areni. Maja je zadnji kamenček namenila Vladislavu, a jih je največ dobil Jan in s tem postal drugi dvobojevalec. Andrea je bila zaradi tega šokirana, saj ji je Jan očitno zelo pri srcu. Ivan se je kljub temu, da ni bil izbran za drugega dvobojevalca, jezil, češ da je bil vzkipljiv samo zaradi Maje, da bi tako tekmovalce spodbudil k delu.