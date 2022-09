Valerija znova obkrožena s tistimi, ki jim lahko zaupa

Vsak tekmovalec je konkurenca, iskreno pa nisem pričakovala, da me sotekmovalci gledajo kot tako močno konkurentko. Izid me ni presenetil, Karin je bila lanska finalistka, do tam je prišla z dvoboji, kar pomeni, da ji arena in zmage niso tuji. Bil je pošten dvoboj in zmagala je boljša oz. spretnejša.

Karin se je pred dvobojem s teboj izkazala v dvoboju z Damijanom, ki ga je gladko premagala v igri Jajce na oko. Ti si bila trši oreh zanjo, a ti na koncu ni uspelo. Kaj je bilo po tvojem mnenju odločilno v tem dvoboju?

Očitno je Karin spretnejša. Ima tudi izkušnje iz pretekle sezone, kar je sigurno prednost. Seveda sta prisotni trema in nervoza, sploh proti takšni nasprotnici, kot je Karin.

V dvoboj so te poslali člani družine in glasovi nekaterih so te zaradi prejšnjih dogovorov in uslug presenetili. Kako zelo razočarana si bila denimo zaradi Danijelinega in Denisovega kamenčka?

Vsak je prišel sam v ta boj za nagrado in vsak gleda nase. Prvih nekaj minut sem res bila razočarana, ampak to je igra in vsak jo igra po svoje. Do njiju nimam nobenih zamer, prav tako se mi je Denis v areni, ko sva se poslovila, opravičil.