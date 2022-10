Vdal se je v usodo, novih moči mu je vlila družina

Denis je v dvoboju z Ivanom po presenetljivem preobratu slavil zmago in družini priboril prednost pri tedenski nalogi. Ivanova družina pa je našla kamenčke, ki bi lahko povsem spremenili potek igre.

Ogroženi Maja in Danijela Andrea je v skrbeh pogledovala proti hlevu, kjer so bile njene ljube živali. Upala je, da bo Denisova družina lepo poskrbela zanje. Aljaž je budil glavo družino Ivana, Majo pa so pustili spati. A kot sta ugotavljali Andrea in Manja, bi lahko ta malenkost odločala o kamenčkih. V hlevu pa se je vloge prve dvobojevalke bala Danijela, ki je po dveh tednih klobuk predala novemu glavi družine Denisu.

icon-expand Maja je sladko spala. FOTO: POP TV

Denis vdan v usodo Denis je bil zjutraj odločen, da se bo izkazal v dvoboju z Ivanom, a je bilo kasneje videti, da se je vdal v usodo. Danijeli je povedal, da bo njegova predstava odvisna od njegove volje, tekmovalka pa ga je spomnila, da se ne bo boril zase, ampak za celo družino. Na poti do trga so ga člani družine spodbujali, a je povedal, da nima želje po zmagi.

Denis po presenetljivem preobratu do zmage Ivan in Denis sta se pomerila v igri Petelinji boj. Vsak je moral v svoji roki na podstavku držati lesenega petelina. S prosto roko sta morala devetkrat prevrniti petelina svojega nasprotnika, pri tem pa paziti, da njun ostane na podstavku. Ivan je nabral kar pet točk zapored, nato je Denisu prvič uspelo prevrniti njegovega petelina. Takrat je dobil motivacijo in s taktično igro je uspel v izenačiti rezultat, nato pa osvojiti odločilno točko. Zasluge za svojo zmago je pripisal svoji družini, ki je zanj glasno navijala. Nagrada je bila dodaten material, ki bi lahko bil odločilen pri tedenski nalogi.

icon-expand Družina je z glasnim navijanjem motivirala Denisa. FOTO: POP TV

Pomembni novici V Kmečkem listu so tekmovalci prebrali pomembno obvestilo. In sicer po novem na Kmetiji velja novo izredno pravilo. Zmagovalec se mora dokazati kot najmočnejši, zato bodo lahko v finale šli samo tekmovalci, ki so bili vsaj enkrat v areni. V novici tedna pa je pisalo, da so na posestvu vsem na očeh že lep čas skriti predmeti, ki imajo neizmerno moč in bi lahko popolnoma spremenili potek igre.

Ivan v hipu reši prvo uganko Aljaž je zamolčal, da je prav to jutro na trgu našel sporočilo. Na listu je pisalo: "V meni se skriva neznanska moč. Odpri me in vse ti bo postalo jasno." List je prekril z drugim, nakar se je vrnil k oglasni deski skupaj z Ivanom in Tomom. Ivan je takoj pomislil na notranjost oglasnega stebra, kjer so se res skrivali barvni kamančki. Če bo kateri izmed njih izginil, ga bodo lahko poiskali na posestvu in ga uporabili na glasovanju.

icon-expand Kamenčki. FOTO: POP TV