Velika pohvala za uspešno opravljeno nalogo

Gospodarica Nada je znova presenetila družino, da bi preverila, kako napredujejo. Bila je zadovoljna z videnim in je povedala, da gre z veseljem po goste. Ker pa je pričelo deževati, so morali pripraviti rezervni načrt. Na posestvo so prišle upokojenke, ki jih je za začetek zabaval in očaral Luka, nato so prišli še upokojenci. Odvili so se hitri zmenki, med katerimi pa je Tom vneto iskal pismo in ga tudi našel. Dobil je isti namig kot Danijel.

Družina končno uspešna pri tedenski nalogi

Gostje so bili zadovoljni z izkušnjo in postrežbo. Poslovili so se z nasmeški na obrazu, Marjana pa je bila navdušena nad ljubezenskim ognjemetom, ki mu je bila priča. Izredno zadovoljna je bila tudi gospodarica Nada, ki je ocenila, da so nalogo uspešno opravili. Tekmovalci so se takoj lotili ‘dela’ in so pridno praznili steklenice piva. Veselili so se, prepevali in plesali.