Velika želja Reneja Šantića, želi si uspeti za fotografskim objektivom

Morda je tekmovalec resničnostnega šova Kmetija Rene Šantić presenetil, ko je med obiskom Nives Orešnik suvereno in z velikim veseljem poprijel za fotoaparat. Rene: "Po vseh teh stresnih dneh taktiziranja, analiziranja in vsega ostalega, je bil trenutek, ko sem videl fotoaparat, zame, kot da bi zagledal devico Marijo. Čisto razsvetljenje (smeh)."

Sicer se Rene že dve leti navdušuje nad fotografijo, njegova želja pa je, da bi se z njo profesionalno ukvarjal. Prav tako z videografijo. Rene: "V to me je vpeljal prijatelj Luka Pašič, ki me je naučil osnov fotografiranja in uporabe Adobe programov. Njemu sem tudi najbolj hvaležen, ker me je spravil v ta svet. Sicer pa fitnes sveta ter prehranskega svetovanja ne bi mogel nikoli popolnoma opustiti. Je pa fotografija trenutno moja strast številka ena.”