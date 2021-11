Veliki preobrat pri glasovanju

Ko so izvedeli za tedensko nalogo, so se člani družine skupinsko odločili, da naloge ne bodo opravljali, ker je prezahtevna. Dogajanje lahko spremljate tudi na VOYO , ki omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje . Karin in Romana sta se dela vseeno lotili in naposled je tudi Tadej kot glava družine odločil, da bodo nalogo poskušali opraviti. Oblikoval je dve skupini. Že zgodaj zjutraj so se odpravili na delo in imeli so pred seboj le en cilj – čim prej opraviti nalogo. Ko so že odšli, je zazvonil telefon na posestvu, a oglasil se ni nihče.

V hiši v gozdu je ozračje nekoliko bolj romantično. Stanka je izdala, da sta zvečer, ko sta šla ona in Anže spat, Mattia in Polona 'gledala zvezde'. Polona je zanikala, da bi se med njima kaj dogajalo – umaknila naj bi se le zato, da sta se lahko v miru pogovarjala o taktiki. Mattia in Polona sta kasneje pristopila k Stanki in skušala izvedeti, za koga bi glasovala, če ne bi dobila imunitete. "Spet moram biti v igri," je ugotavljala Stanka in zanimalo jo je, ali jo novačita, da bi skupaj izločili Anžeta. Polona in Mattia sta pritrdila. "Mešam jih kot tarok karte, ki jih ne maram," je nekoliko hinavsko pripomnila Stanka, ko Polone in Mattie ni bilo več zraven, in dodala, da bi se v resnici rada znebila Mattie.

Medtem se je ekipa, v kateri je bil Franc , gnala, sproti s srpom sekala in čistila njivo. Tadeju se je zdela Frančeva skupina bolj zagnana in predlagal je, da bi taktiko te skupine izdal tudi drugi ekipi, a Franc tega ni dovolil. "Druga stran ni niti malo tekmovalna," je pripomnil Tadej. Franc in Nina vseeno nista želela, da bi njihovo taktiko izdajal drugi ekipi, pa čeprav je uspeh naloge odvisen od vseh.

Na njivi s koruzo sta skupini ubrali vsaka svojo taktiko, kako čim prej opraviti delo. Majda , ki ima že izkušnje z obiranjem koruze, je svetovala članom družine, kaj in kako naj delajo. Vladalo je prijetno vzdušje. Delali so, se zabavali, prepevali … in z delom lepo napredovali, čeprav so se na prvi pogled manj gnali.

Delo je prekinil prihod voditeljice Natalije na posestvo. "Resni obrazi," je ugotavljala Natalija, a so odvrnili, da so le utrujeni. Prva je glasovala Nina in kamenček dala Karin . Tjaša je z izgovorom, da ji je nekdo prišepnil, da se mora bati večjega kamenčka od tega, ki ga ima, glasovala za Lino . Enako je glasovala tudi Karin, ki je Lino izpostavila kot močno v Pratiki. Aljaž je glasoval za Karin, Lina enako. Gino je dejal, da je slišal enako kot Tjaša in zato glasoval za Lino. Tilen je, ker želi razdreti močan par, glasoval za Lino. Franci je svojega dal Karin, češ da se mu je izneverila, ker se je lotila opravljati naloge, čeprav so se skupaj odločili drugače. Majda Karin ni želela dati kamenčka, zato ga je dala Lini. Enako je storila Romana . Tadej je svojega dal Nini. Prva dvobojevalka je postala Lina. Par je bil besen in razočaran. Voditeljico Natalijo je zanimalo, ali se Lini zdi, da se je kdo boji. Lina je prepričana, da vsi. Tjašin spletkarski načrt je bil tokrat več kot uspešen, za mizo pa je bilo nekaj kristalno jasno – prijateljstva med Ginom, Tjašo, Aljažem in Lino ni več.

Na viseči mreži so se Gino, Tjaša, Lina in Aljaž pogovarjali o spletkah, ki so se v zadnjih dneh odvijale. Aljaž, ki se mu ni niti sanjalo, da je rdeči kamenček pristal v Tjašinih rokah, je zaupal, za kakšen kamenček je šlo.

Po glasovanju se je med štiriperesno deteljico vnel prepir. Tjaši ni bilo jasno, zakaj se tako jezita in zakaj ne razumeta, da gre za igro. "Njun ego – to pretiravata z žaljivkami in kreganjem. To ju bo stalo," je komentiral Gino.

Delo na kmetiji je kljub slabi volji in spletkam potekalo po načrtu. Le med Lino in Aljažem je zavrelo.

Nina je Tjašo označila za lisico. "Jaz sem bila šokirana nad vsem, verjamem, da sta bila Lina in Aljaž še bolj," je dejala. Aljaž je norel, da je jezen na Gina in Tjašo, da sta hinavca, lažnivca … Napovedal je, da v primeru, da Lina izgubi, domov odide tudi on.

Ob ograji sta se medtem sestala Anže in Tadej, ki je izdal, da je prva dvobojevalka postala Lina. Anže je pomotoma Tadeju izdal nekaj podrobnosti o rdečem kamenčku, ki naj bi ga imel Aljaž, hkrati pa še, da so prejeli pismo stricev iz ozadja, v katerem je omenjen 'prav poseben teden'. Tadej je bil presenečen.

Klic stricev iz ozadja tokrat za Lino in Aljaža

Na posestvu je sicer končno nekoliko umirjeno vzdušje prekinil klic stricev iz ozadja. Pri telefonu je bila prva Lina, k sebi pa je poklicala še Aljaža. Strici so ji povedali, da jo pri hlevu čaka prvi namig in ji zaželeli srečo pri iskanju. Aljaž in Lina sta se lotila iskanja pri kravah in konjih. Lina je našla prvi namig. "Na mojih listih se skriva morje besed. S prvega pošiljam barko v svet." Lina se je odločila, da bo pregledala vse knjige, ki jim imajo na Kmetiji. V kuhinji ni našla nobene knjige, zato je šla še v spovednico. Pregledovala je drugo za drugo in našla naslednji namig. "Čestitke. V tej knjigi so skrite besede. Ko jih pravilno povežeš, ti dajo uganko." Lina je močno motivirana, da reši nalogo.

Medtem se je Tjaša sestala z Mattiem ob ograji in priznala, da je vsem izdala, da jo je prav on opozoril, naj se pazi Aljaža in Line. Mattia sicer ne ve, da ima kamenček prav Tjaša ... Lahko Lina s pomočjo stricev iz ozadja še kako premeša karte? Bo uspelo članom družine opraviti tedensko nalogo?

Kmetija je po novem na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20.55 uri na POP TV, vsako oddajo pa si lahko že dan prej ogledate na VOYO.