Veliko Igorjevo srce: Vsakemu otroku bi podaril oba starša in ljubezen

Igor Mikič je v Kmetiji spregovoril o stvareh, ki jih doslej ni razkril nikomur. Rojen je bil v Ljubljani mami Mariji , očetu Vidoslavu in bratu Urošu , s katerim se nista nikoli razumela. Ko sta se starša ločila, je brat ostal pri mami, sam pa je živel pri očetu. Igor: " Najhuje je bilo, ko sva se peljala iz hiše in nisva vedela, kam greva. Naslednji dan sem moral v šolo v naravi in nisem vedel, kam se bom vrnil. Mnogi odraščajo samo z enim staršem. Če bi lahko nekaj spremenil, bi vsakemu otroku podaril oba starša in ljubezen. "

Sam kar dve leti ni imel stikov z mamo. Z njo je začel govoriti, ko je bil v osmem razredu osnovne šole. Takrat se je tudi preselil k njej. Igor: " Oče je rekel, naj grem za 14 dni k njej, in potem se ni več javil. " Sedem let ni vedel, kje je in ali je sploh živ. Igor: " On se je preselil v Ukrajino in je pozabil name. Sem ga res imel pri srcu in da me je še enkrat tako zapustil nekdo, je močno bolelo. "

Ko je nadaljeval z izpovedjo, ni mogel zadržati solz. Igor: "Edina oseba v mojem življenju je bila moja mama ... Moja mama Marija, ki ni nikoli obupala nad mano. Stala mi je ob strani v dobrem in v slabem. Tudi če se nisem dve leti z njo pogovarjal, me je hodila pred šolo gledat. Ko so se vsi smejali moji karieri in niso verjeli vame, kaj delam, ali bom uspešen v manekenstvu, v glasbi, v radijskih in televizijskih oddajah, me je ona podpirala, mi je pokazala, kaj je to spoštovanje, kaj je to lojalnost. Da se pogledaš vsak dan v ogledalo pa da si ponosen na to, kar vidiš." In Igor ve, da je tudi ona ponosna nanj.

