Kmetija

Veliko Igorjevo srce: Vsakemu otroku bi podaril oba starša in ljubezen

Velenje, 21. 04. 2026 12.04 pred 35 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Su.S.
Igor Mikič

Igor Mikič je pred celo Slovenijo odprl svoje srce in spregovoril o bolečem odraščanju najprej brez mame, nato brez očeta. Prav mama Marija mu je stala ob strani in nikoli ni obupala nad njim.

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Igor Mikič je v Kmetiji spregovoril o stvareh, ki jih doslej ni razkril nikomur. Rojen je bil v Ljubljani mami Mariji, očetu Vidoslavu in bratu Urošu, s katerim se nista nikoli razumela. Ko sta se starša ločila, je brat ostal pri mami, sam pa je živel pri očetu. Igor: "Najhuje je bilo, ko sva se peljala iz hiše in nisva vedela, kam greva. Naslednji dan sem moral v šolo v naravi in nisem vedel, kam se bom vrnil. Mnogi odraščajo samo z enim staršem. Če bi lahko nekaj spremenil, bi vsakemu otroku podaril oba starša in ljubezen."

Igor Mikič
Igor Mikič
FOTO: POP TV

Sam kar dve leti ni imel stikov z mamo. Z njo je začel govoriti, ko je bil v osmem razredu osnovne šole. Takrat se je tudi preselil k njej. Igor: "Oče je rekel, naj grem za 14 dni k njej, in potem se ni več javil." Sedem let ni vedel, kje je in ali je sploh živ. Igor: "On se je preselil v Ukrajino in je pozabil name. Sem ga res imel pri srcu in da me je še enkrat tako zapustil nekdo, je močno bolelo."

Ko je nadaljeval z izpovedjo, ni mogel zadržati solz. Igor: "Edina oseba v mojem življenju je bila moja mama ... Moja mama Marija, ki ni nikoli obupala nad mano. Stala mi je ob strani v dobrem in v slabem. Tudi če se nisem dve leti z njo pogovarjal, me je hodila pred šolo gledat. Ko so se vsi smejali moji karieri in niso verjeli vame, kaj delam, ali bom uspešen v manekenstvu, v glasbi, v radijskih in televizijskih oddajah, me je ona podpirala, mi je pokazala, kaj je to spoštovanje, kaj je to lojalnost. Da se pogledaš vsak dan v ogledalo pa da si ponosen na to, kar vidiš." In Igor ve, da je tudi ona ponosna nanj.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 igor miikič

Igor o Janu: Vidim bolečino v njegovih očeh

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

rogla
21. 04. 2026 12.40
Pravo delo mu ne diši!
Odgovori
Roadkill
21. 04. 2026 12.27
resno?
Odgovori
bibaleze
Portal
Razkošna zabava Ronaldove hčerke za 4. rojstni dan
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Če si mama, potrebuješ točno te superge
To je povedal kralj Karel ob stoletnici rojstva matere
To je povedal kralj Karel ob stoletnici rojstva matere
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
zadovoljna
Portal
Je sploh mogoče, da je po rojstvu štirih otrok videti tako dobro?
Ne boste verjeli, koliko je stara ta hrvaška pevka
Ne boste verjeli, koliko je stara ta hrvaška pevka
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
vizita
Portal
Zdravje razpada tam, kjer se zapre dostop
Zakaj imamo spomladi več prebavnih težav
Zakaj imamo spomladi več prebavnih težav
Pred 30. letom je posegla v svoj obraz – je bila odločitev res prava?
Pred 30. letom je posegla v svoj obraz – je bila odločitev res prava?
Zakaj bi vam lahko enaka kosila pomagala do vitkejše postave
Zakaj bi vam lahko enaka kosila pomagala do vitkejše postave
cekin
Portal
'Kot Hrvaška, a ceneje'
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
moskisvet
Portal
Nekdanji skakalni as Robert Kranjec utrpel hude poškodbe
Po 40. letu: modne napake, ki vas postarajo – in kako jih popraviti
Po 40. letu: modne napake, ki vas postarajo – in kako jih popraviti
Privlačna bosanska vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Privlačna bosanska vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Moški proti ženskam: resnica o razlikah, ki jo razkriva znanost
Moški proti ženskam: resnica o razlikah, ki jo razkriva znanost
dominvrt
Portal
Ljubka psička priljubljene slovenske pevke očarala
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
okusno
Portal
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
voyo
Portal
Nevarna četrt
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
